С чем остаются молдавские молодожены после роскошного и самого главного торжества в жизни

Как показывает практика, овчинка выделки не стоит, а жертвы, на которые идут многие новобрачные ради «дорогой и богатой нунты» никому, по сути, не нужны.

Как я неоднократно говорила, медовый месяц, полет на острова, секс на пляже, пусть даже только в форме коктейля, после свадьбы светят только, пожалуй, главным героям какой-нибудь романтической и не очень комедии.

Букет мечтают поймать даже те, кто в приметы не верит. Фото: кадр из фильма "Война невест"

Молдавская же действительность на самом деле очень далека от голливудского вымысла. У нас большинство молодоженов вымотанные и опустошенные (речь, естественно, о финансах) подготовкой этого самого главного торжества, с истертыми губами после поцелуев, следующих за ежеминутными выкриками «амар», и истоптанными ногами после непрекращающихся танцев, ни на какие острова не летят. Многие даже выспаться и отдохнуть нормально не могут, потому что надо разбираться с тем, что осталось после свадьбы. И речь далеко не о фотографиях и, быть может, приятных воспоминаниях, тут уж как кому повезет. Речь вполне о приземленных и материальных вещах.

Что делать со свадебными платьями?

«Я специально покупала два свадебных платья. Одно коктейльное, для венчания. Выбирала красивое, но недорогое. Второе - свадебное, как у принцессы, которое буквально на третий день после свадьбы сразу же продала. Свадьба была в разгар сезона, так что с продажей нужно было поторопиться. Да и предложений много.

Выручила за свое платье не всю стоимость, но все же больше половины потраченного. Это мне еще повезло, скажем так. Моя знакомая полгода пыталась продать, не вышло.

Если вдруг не удалось продать платье. Фото: кадр из сериала "Друзья"

Если бы я в одном и том же платье и расписывалась и венчалась, продать я бы его даже за 100 леев не смогла бы. Невесты боятся надевать второй раз платье, в котором уже кто-то обвенчался. Суеверные», - рассказала новоиспеченная жена, попросив не указывать ее имени.

Что делать с оставшейся после банкета едой?

«После моей свадьбы осталось очень много еды и выпивки. Свадьба была большой, на 200 человек, боялись, что гости останутся голодными. Заказали много, я бы сказала, даже очень много! К тому же пошли на поводу у администратора ресторана, которая все причитала, что нужно больше, а то стол будет выглядеть скудно», - поделилась Наталья.

«Вариантов на самом деле немного, особенно летом. А у нас мероприятие было в середине июня. То, что не смогли раздать, пришлось выкинуть. Даже свадебный торт, который был в три яруса, и его больше половины пришлось просто выбросить. Сейчас жалею, что столько денег потратили на самом деле в мусорное ведро. Большинство гостей, как я потом выяснила, остались недовольны столом», - с грустью отметила Наталья.

Когда не удалось раздать еду со свадьбы. Фото: кадр из сериала "Друзья"

«Оставшуюся еду забрали с собой и доедали на второй день, когда угощали замой. Но все же большую часть пришлось выбросить — не пошла. Гости, в основном, ели заму», - рассказала Анжелина.

Куда девать ненужные подарки?

«Очень жаль, что у нас не прижилась такая традиция, как в Америке, своеобразный предзаказ подарков на свадьбу. Новобрачные составляют список необходимых подарков. Гости, СТРОГО следуя списку, приобретают подарки. Нам некоторые гости дарили откровенный хлам. Статуэтки еще со времен СССР. Сейчас не вспомню, но кто-то даже вручил разбитый сервиз. Очень много посуды надарили, картин. Кто бы мог подумать, что у нас в Молдове портрет молодоженов — один из самых популярных подарков. Пока большинство презентов так и свалены в кучу в гараже, пока не решили, что с ними будем делать. Те, что можно будет передарить - передарим. Откровенный мусор отправиться в мусорные баки», - без стеснения поделилась Алена.

Большая коробка, не всегда признак хорошего подарка. Фото: кадр из сериала "Друзья"

Как расплачиваться с кредитами?

«Я с детства мечтала о красивой и богатой свадьбе. Непременно с лимузином, в красивом ресторане, банкетный зал которого украсили бы живыми цветами и свечами в канделябрах. Но мечты нынче дорого стоят, и на их воплощение в жизнь пришлось взять кредит. Да-да, мы именно те люди, которые ради свадьбы взяли кредит. Мы существуем. Очень рассчитывали, что свадьба окупиться и мы сможем пусть не сразу, но очень быстро погасить заем. Но в отличие от детской мечты о красивой свадьбе, мечта быстро расплатиться с кредитом не сбылась. Свадьбу мы не отбили, не говоря уже о том, чтобы заработать. Свадьба была месяц назад. Пока денег хватает еще на одну ежемесячную выплату. Как будем выкручиваться дальше, пока не решили. Думаю, хоть бы не развелись пока кредит не погасим», - рассказала свою история не лишенная чувства юмора молодая жена. Свое имя она тоже попросила не указывать, потому что стыдно перед родственниками.

В теории свадьба всегда окупается. Фото: кадр из сериала "Друзья"

И вот скажите мне вы, те, кто готов отдать последние портки, как и наши героини, ради сомнительного 24-часового удовольствия — оно того стоит? Неужели крутость свадьбы определяет дальнейшую счастливую совместную жизнь? Или чем выше ценник у свадьбе, тем сложнее развестись?

Или вы разоряете себя и родителей, выбрасываете деньги в мусор только ради того, чтобы угодить приглашенным, которые, во-первых, всегда будут недовольны, если только вы им в качестве подарка не будете вручать слиток золота. Во-вторых, им совершенно наплевать на вас и на счастье вашей семьи.

Или я не права? Я вас внимательно слушаю!