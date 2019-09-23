В Тирасполе прохожие любовались необычным пешеходом, непринужденно фланировавшим по шоссе

Аист решил прогуляться по Тирасполю, и это вяление попало на видео. Грациозная птица переходила дорогу несколько раз средь бела дня, и водители вежливо уступали ей путь.

Наверное, все они помнили что аист — символ семейного благополучия, многодетности и надежды. Ведь именно с этими пернатыми связано множество легенд, в том числе и о Молдове.

Как бы там ни было, явление аиста народу — событие крайне непривычное, поэтому эта видеозапись возымела большую популярность на телевидении и в интернете.