23 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
В Тирасполе прохожие любовались необычным пешеходом, непринужденно фланировавшим по шоссе
23.09.2019

Аист решил прогуляться по Тирасполю, и это вяление попало на видео. Грациозная птица переходила дорогу несколько раз средь бела дня, и водители вежливо уступали ей путь.

Наверное, все они помнили что аист — символ семейного благополучия, многодетности и надежды. Ведь именно с этими пернатыми связано множество легенд, в том числе и о Молдове.

Как бы там ни было, явление аиста народу — событие крайне непривычное, поэтому эта видеозапись возымела большую популярность на телевидении и в интернете.


 
Количество просмотров:
136
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.