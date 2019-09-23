Шор, Таубер, Чеботарь: Не виноватые мы, нас в Молдове сделали козлами отпущения!

Лишенные депутатской неприкосновенности, видя бездействие властей, начинают публично твердить о своей невиновности.

Умные люди говорили: все идет к этому. Увлечение новых властей предвыборной кампанией в местные органы власти привело к том, что те, кого лишили депутатской неприкосновенности, и фигуранты отчета Кролл, стали публично заявлять о своей невиновности.

Вот, например, депутат-демократ Владимир Чеботарь, которого на днях лишили парламентского иммунитета, во время одной из телепередач утверждает, что это было сделано из чисто политических соображений.

"И им нужно было найти козлов отпущения, попытаться показать, что они занимаются правосудием" - заявил Чеботарь.

Вторит ему и депутат от партии "Шор" Денис Уланов, который утверждает, что лишение парламентского иммунитета четырех депутатов - Петру Жардана, Марины Таубер и Регины Апостоловой означает не что иное, как политический заказ, охота за оппозиционными депутатами, политическая инквизиция.

"Бог все видит, все им вернется!" - резюмировал кто-то в студии.

Э-э-э, секундочку! Какой Бог, что он видит? Новая власть заставляла участвовать в краже миллиарда? Или, может, Додон и Санду узурпировали власть в Молдове несколько лет назад, откровенно издеваясь над законами, а частенько их нагло переписывая?

Такое ощущение, что все фигуранты последней недели, даже будучи обвиненные в мошенничестве, начинают, как в свое время народы Африки, поднимать головы. Но если народы Африки боролись за свободу, то вышеупомянутых граждан объединяет борьба за собственные шкуры.

Одно непонятно: они, вместо того, чтобы покаяться, начинают рассказывать, что с ними поступили незаконно. Так давайте, уважаемые господа и дамы из высшего руководства Молдовы, наказывайте их по закону: за конкретные преступления и мошенничества - конкретные тюремные наказания.

А то у нас получается, что "Держи вора!" кричат те, кто ими по сути является.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ