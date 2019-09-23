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Политика
Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
23.09.2019

По словам Додона, он договорился с правительством не продолжать практику, когда российским журналистам или инвесторам запрещают приезжать в Молдавию. Президент отметил, что открытая политика будет проводиться по отношению ко всем.

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».

По его словам, он договорился с правительством в рамках коалиции об отказе от практики, когда российским журналистам и инвесторам запрещали приезжать в Молдавию. Это не касается конкретных случаев, когда действительно имеют место нарушения.

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«Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским», — отметил он.

Додон добавил, что с правительством есть «принципиальная договоренность» проводить открытую политику по отношению ко всем.

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В феврале, после парламентских выборов, в Молдавии начался политический кризис. По их итогам большую часть мест в парламенте получили социалисты, которых поддерживает Додон, проевропейский блок Acum и представители Демократической партии, которая на тот момент контролировала правительство. Партиям не удавалось создать коалицию и сформировать новое правительство, поэтому оно осталось под контролем демократов.

В июне социалисты и Acum договорились о коалиции, в результате в стране сложилась ситуация двоевластия, поскольку Демпартия отказалась уходить в оппозицию. Однако позднее на фоне признания нового правительства Россией, ЕС и США правительство демократов ушло в отставку, а лидер Демпартии бизнесмен Владимир Плахотнюк отказался от депутатского мандата и покинул страну.


 
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