В Молдове процветает «черный рынок» породистых питомцев – граждане готовы взять животное с браком, лишь бы дешевле. Ежедневно в газетах и интернет – досках объявлений в Интернете можно найти объявления о продаже породистых щенков и котят за небольшие деньги.

По-настоящему породистого питомца, как утверждают эксперты, можно купить только у квалифицированных заводчиков. Родословную этих животных можно проследить, обратившись в клуб, где они зарегистрированы.

В нашей стране таких заводчиков немного, всего несколько десятков. Один из них – Станислав Браду из Кишинева, известный заводчик американских стаффордширских терьеров.

Как рассказывает сам Станислав, своего первого питомца он приобрел точно так же, у случайного продавца и за небольшие деньги.

- Я просто пошел и купил его. Помню мне это стоило что-то в районе 1000 леев. Где-то я сам понимал, что этот щенок слишком маленький. Но сам продавец настаивал - забирайте его побыстрее, - рассказал Станислав Браду.

Заводчик рассказал, что до сих пор сталкивается с «браками» в характере пса, которых бы не было, приобрети он собаку в клубе – щенок долго не поддавался дрессировке, и по сей день проявляет агрессию к незнакомым людям.

Второго щенка этой породы Станислав приобрел уже в клубе, и это был чистокровный пес. После этого сам решил стать заводчиком, и сегодня известен среди специалистов по американским стаффордширским терьерам.

Быть владельцем такого щенка по цене в 500 евро – дорого, это признает и сам Станислав. На содержание породистого стаффа уходит несколько сотен евро в месяц. Но это достойные представители своей семьи – хорошо поддаются дрессировке, послушны, проявляют только лучшие стороны характера.

- Есть такое понятие, как октировка щенков - когда щенкам исполняется 45 дней, я беру их в охапку и везу в клуб. В клубе ветеринар осматривает каждого щенка на наличие браков, дефектов или отсутствие их. Чипирует щенка и составляет метрику щенка", - сказал заводчик собак.

Все квалифицированные заводчики собак зарегистрированы в Кинологическом союзе.

"Собака такая, какой ее сделает человек. Вот этот Петя или Вася, который купил ее где-то и продает - неизвестно какие родители у нее там. Почему у собаки с родословной записаны родители - вы можете проследить ее происхождение, какие болезни, очень много болезней передается по наследству", - отметил Станислав Браду.

Приобретая животное, специалисты призывают покупателей, обратить проверить его родословную, а также сертификат заводчика.