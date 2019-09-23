Кто сегодня прошел бы в парламент?

Если бы в следующее воскресенье были бы проведены парламентские выборы, то в законодательный орган Молдовы прошли бы четыре партии.

Данные получены в ходе опроса, проведенного недавно Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова.

Из 869 определившихся респондентов 42,9% заявили, что проголосуют за ПСРМ, 22,6% - за ПДС, 10% - за «Платформу DA» и 9,4% - за Демократическую партию.

Партия «Шор» набрала бы только 3% голосов и не прошла бы в парламент. Ее бы опередили Партия коммунистов и «Наша партия», а 4,1% респондентов заявили, что проголосуют за другие политические партии.