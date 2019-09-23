Деньги Air Moldova арестованы

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Общество
Наложен арест на 301,6 миллиона леев уставного капитала компании Air Moldova.
Арест наложило Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре.
Решение было принято в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации компании.
– Фактически речь идет о серии фиктивных сделок, которая привела к приватизации авиакомпании. Во избежание риска отчуждения активов был применен арест уставного капитала компании в размере 301,6 миллиона леев, - говорится в пресс-релизе НАЦ.
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