Общество Деньги Air Moldova арестованы Наложен арест на 301,6 миллиона леев уставного капитала компании Air Moldova. Арест наложило Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре. Решение было принято в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации компании. – Фактически речь идет о серии фиктивных сделок, которая привела к приватизации авиакомпании. Во избежание риска отчуждения активов был применен арест уставного капитала компании в размере 301,6 миллиона леев, - говорится в пресс-релизе НАЦ.

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