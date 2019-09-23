Униформу для пограничной полиции пошили в приднестровском регионе

400 униформ для сотрудников пограничной службы столичного аэропорта пошила фирма из Тирасполя. Это обнаружилось в результате расследования, проведенного по инициативе главы погранполиции Росиана Василоя.

Проверки показали, что изначально тендер на пошив униформы выиграла фирма из муниципия Кишинев, которая обязалась предоставить генеральному инспекторату пограничной полиции спецодежду, согласно утвержденной модели. Однако предприниматель, не уведомив никого, нанял для производства одежды, экономического агента из Тирасполя.

„Установлено, что была нарушена конфиденциальность и безопасность, в том числе экономическая. Что касается соблюдения стандартов производства, у инспектората нет возможности проводить необходимые проверки. Когда полицейская униформа производится в регионе, который не контролируется властями республики Молдова, есть риск испортить имидж Пограничной полиции”, – говорится в пресс-релизе ведомства.

В результате пограничная полиция запросила проверку обеих фирм: были ли соблюдены все таможенные процедуры при перемещении товаров и как производились налоговые сборы в госбюджет.

Расследование еще не завершилось. До принятия окончательного решения поставка униформ и финансовые переводы приостановлены.