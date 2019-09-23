Александр Видиборский о философии венчурного фонда с активами за миллиард

Искренне рекомендую интервью молдавским стартаперам, инвесторам, и тем, кто хочет гордиться «нашими». Александр Видиборский – principal в Atomico

Информация для «разгона»:

Atomico – инвестиционный фонд, созданный бывшим основателем и CEO Skype шведом Niklas Zennstrom. Понятно, что Atomico специализируется на технологичных проектах. Активы фонда больше 1.7. миллиарда долларов. Размер крайнего фонда – 765 миллионов долларов.

Principal – в инвестиционном фонде специалист, который занимается полным инвестиционным циклом – поиском перспективного проекта, анализом, переговорами по условиям инвестиций, представлению проекта комитету инвесторов и, в случае, если проект проинвестирован, то и помощь его развитию. В Atomico три principal-а. Один из них – Александр Видиборский, родился в Унгенах, вырос в Кишиневе.

Предыдущее интервью с Александром делал еще Андрей Гилан для allmoldova. Тогда Александр работал в России в венчурном фонде Runa Capital. Интервью еще можно найти по этой ссылке.

А теперь поехали…

Саша, привет. Последний раз мы с тобой виделись и общались (кроме лайков, лайки не в счет) года два назад. Ты еще тогда был в Runa Capital, но всерьез обдумывал сделать перерыв в работе на учебу…

Так и было. Какое-то время я рассматривал вариант параллельной учебы и работы. 95% моей работы в Runa было связано с Европой и Америкой, приходилось постоянно летать, и мне казалось, что это можно совместить с учебой в Америке. Но потом я понял, что если я хочу получить MBA того уровня, на который целюсь, то совмещать нельзя. Решился, в середине 2017 году ушел из Runa и переехал в маленький городок рядом с Бостоном, Кембридж, учиться в Гарварде.

А! Теперь я понял, почему я все время путал, в Гарварде ты учился или в Кембридже…

В Гарварде.

Объясни мне, прагматичному и с одним кишиневским университетом за спиной, у тебя уже было высшее образование, ты уже учился там же, в Бостоне, в MIT, тебе предлагали в Runa хороший карьерный рост. Зачем делать снова паузу на образование? Что тебе дает MBA?

Давай немного издалека, хочу помочь и сориентировать тех, кто думает об MBA. В странах Восточной Европы со словом «менеджер» есть негативная коннотация. Это может быть любой человек и, в продолжение шутки «хорошее дело браком не назовут», то и «менеджер» может звучать достаточно пренебрежительно. В Америке наоборот. Если ты general manager, то это высокая позиция. У тебя за спиной лет 5-10 опыта управления каким-то «юнитом» или компанией, у тебя полная ответственность за результаты.

Идея MBA, это ты лет до 25-28 работал в каком-то дивизионе, маркетинг, инвестиции, но хочешь вырасти, чтобы иметь компетенции самостоятельно управлять бизнес-единицей, решить любую задачу в построении бизнес-процессов или, например, выхода на новую страну. Это 360 градусов бизнес образование.

Что касается MBA именно в Гарварде, то в руководстве большинства крупнейших предприятий Fortune 500 есть как минимум один выпускник Гарварда.

За счет чего такие результаты? Может за счет знакомств, которые ты выносишь из Гарварда? Ведь реальный бизнес очень далек от университетской теории…

Знакомства с сокурсниками в Гарварде могут быть бесценными, не спорю. Но ты ошибаешься в отношении преподавателей и преподавания. По тем курсам, что я выбирал за два года обучения, моим преподавателем по технологическим продажам был Mark Roberge, который вывел Hubspot с нуля до 100 миллионов в год, по стратегиям для технологических компаний – член совета директоров Intel, который поставил рекорд по длительности пребывания в ее совете директоров – 29 лет….на курсе «из лаборатории на рынок» профессор, который сейчас в совете директоров Mozilla, компании разработавшей Firefox. Забавный факт, что во время моего обучения один из преподавателей параллельной со мной группы стал CEO General Electric (GE). Так что это практики из практиков. Многие строят карьеры, потом идут преподают, потом опять идут в корпоративный мир. И MBA в Гарварде готовит тебя не к академической карьере, а именно к практическому управлению бизнесом.

Учеба включает в себя и практику?

Именно так я и попал на работу в фонд Atomico, где я работаю сейчас. Между двумя годами обучения есть стажировка, когда ты должен выбрать для себя что-то новое, либо по отрасли, либо по географии. Я проходил стажировку в Atomico и после завершения учебы они мне сделали предложение о работе.

Я никогда не слышал о таком фонде…

Уверен, что ты слышал о Skype. Один из его со-основателей и бывший CEO, сейчас управляющий партнер Atomico – швед Николас Зеннстрем. В какой-то момент он продал Skype eBay, потом выкупил его обратно и через какое-то время продал Microsoft, но уже раза в несколько раз дороже.

А объемы Atomico и специализация?

Когда меня пригласили на работу, активы фонда уже были 1.7 миллиарда долларов. Крайний фонд размером в 765 миллионов долларов.

Специализация – только в технологические бизнесы. Но вот здесь разброс достаточно широкий. От выращивания лабораторного мяса, как заменителя мяса животных, до компании, которая специализируется на микрочипах для компьютеров, которые предназначены для работы с искусственным интеллектом. Или, например, мы инвестировали в американскую компанию, которая позволяет горожанам «расшаренно» пользоваться электроскутерами.

Твоя специализация, и на какой ты позиции в Atomico?

Я – principal. Это ответственность за весь цикл работы с инвестициями. Я ищу проекты, анализирую, провожу предварительные переговоры, представляю инвестиционному комитету и, если проект принят, курирую его развитие, вплоть до участия в совете директоров проекта. Это если говорить о характере работы. А текущий интерес – это инструменты для разработчиков, то есть стартапы, которые облегчают жизнь разработчиков, инфраструктура для «облаков» и сложные приложения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Где ваша штаб квартира?

В Лондоне. Большая часть инвестиций фонда в компании на ранней стадии – в Европе. Поздние стадии уже где угодно, те же скутера, о которых я говорил, это в Америке.

Что мне импонирует в Atomico – это собственная философия фонда, причем не прописанная в миссии компании и забытая, а реально действующая, как критерий отбора компаний. Atomico выбирает те проекты, которые могут стать не только лидерами в своей категории, но и кардинально изменить «ландшафт» отрасли и, по сути, мира. Если микрочипы для искусственного интеллекта «выстрелят», то это будет переход к следующему уровню систем искусственного интеллекта. Если выстрелят скутеры, то это кардинально изменит структуру транспортных коммуникаций в городах. И все это – отражение жизненной позиции и философии самого Никласа.

Впервые в Молдове состоялось одновременно два мероприятия, связанных с технологическим развитием виноделия – Winetech и Wine Hack 2.0. Эти мероприятия были сфокусированы на технологических решениях для винной отрасли по всем ключевым направлениям, от выращивания винограда до маркетинга и продаж. Молдова теперь готова заявить о себе, как о сильном игроке в области Digital Wine. Обратил на себя внимание и второй винный хакатон, где 15 команд из нескольких стран три дня соревновались в создании лучших решений для винной отрасли. Важно отметить, что большинство из них создавали решения в плотной интеграции с винной платформой Gustos.life, которая обеспечила максимально быстрый запуск решений

А ты работаешь с ним напрямую в каких-то аспектах?

Мы близко познакомились на стажировке. Компания по VR и AR, над которой я работал, Никлас был лидирующим партнером по работе с ней, мы работали в плотном контакте. Сейчас мы пересекаемся в рамках представления проектов инвестиционному комитету, он всегда принимает участие в его заседаниях. Плюс инвестиции и инвестиционные фонды – это общение, возведенное в ранг профессии. Никлас часто устраивает для фонда, портфельных компаний и друзей мероприятия у себя дома.

Есть чему поучиться у инвестора и игрока такого уровня?

Сейчас попробую сформулировать главное.

Масштаб мысли. Никлас сильно повлиял на то, как я сейчас думаю про инвестиции. Очень легко погрузиться в то, где компания сейчас. И там и увязнуть. Гораздо важнее попытаться увидеть будущее через десять лет. И если это не грандиозное будущее, то венчурный инвестиции не совсем подходящая история. Пусть такое будущее будет маловероятным, риск – это нормально. Но если его нет, то речь о венчурных инвестициях уже не должна идти. Плюс, если этого грандиозного видения нет у команды, то тоже надо разворачиваться.

Второе. Важно не только что компания делает. Важно как она влияет на мир. И тут включается и фактор «диверсификации», назову его так. У нас в Atomico есть подход. Если команда стартапа чересчур однородна, один возраст, один пол, одна социальная группа, мы будем вести эту команду, если мы работаем с ней как инвесторы, в сторону разнообразия. Сейчас попробую пояснить. Мир стал неоднородным и многослойным. И многополярным. Когда в бизнесе действует группа людей, где все смотрят в одну сторону, риск ошибки в выборе направления и стратегии возрастает. Нужна полифония. Женщины, мужчины, смешение рас, смешение возрастов, жизненного опыта. Мы сами такие. Например, в Atomico огромный процент женщин в команде, по сравнению с большинством венчурных фондов. И это – наше преимущество. Мой жизненный опыт и прошлое, например, тоже отличается от других сотрудников.

Третье. Следи за тем, как ты влияешь на окружающий мир. Например, мы сейчас выбираем новый офис и привлекли консультантов, чтобы вентиляция, отопление, освещение были выстроены с максимальной экономией не возобновляемых ресурсов.

Все эти три принципа можно отнести и к работе Atomico и к принципу обора инвестиций. И это – часть философии компании.

Что ты изменил в своем образе действий после начала работы в Atomico?

Не буду говорить обо всем, скажу о том, что может коснуться твоей аудитории, по крайней мере, той ее части, которая ищет инвестиции и пути развития своих проектов. Недавно я задумался, какую ценность я приношу в этот мир, как инвестор? И понял, что хочу часть своего личного времени или, может даже, рабочего процесса, тратить на поиск и помощь компаниям, которые имеют ограниченный доступ к ресурсам. Если венчур в Лондоне, то это не гарантия успеха, но в одном шаге от тебя сотни инвесторов, других стартапов, контакты, информация. И совсем другая ситуация, если у тебя «плохая» венчурная география. Например, Молдова. Есть такой термин underdog. Аутсайдер. Две одинаковые идеи и две одинаковые команды имеют разные шансы на выигрыш в Кишиневе и в Лондоне. Я с радостью готов тратить часть своего времени на помощь стартапам с моей родины, Молдовы. Смог же румынский Uipath капитализироваться до семи миллиардов? В основе работы Atomico так же стоит убежденность, что успешные предприниматели появляются отовсюду.

Готов общаться со стартапами по твоей рекомендации. Только, просьба, с минимальным отбором. Идея и команда должны быть готовы к разговору.

Спасибо за намерение. Готов приехать к нам, в Молдову, спикером для какого-нибудь ивента?

Если позволит календарь – конечно.

Павел ЗИНГАН