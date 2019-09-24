14 молдаван были госпитализированы в три больницы Бухареста в результате дорожно-транспортного происшествия

14 молдавских граждан были доставлены в больницы в Румынии после того, как пострадали в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в уезде Илфов. Офицеры инспектората по чрезвычайным ситуациям Илфов заявили для IPN, что молдавские граждане были госпитализированы для получения медицинской помощи в Клиническую больницу скорой помощи в Флоряска, Университетскую больницу скорой помощи Элиас и Клиническую больницу скорой помощи Пантелимон, расположенные в Бухаресте.

По данным румынских СМИ, авария произошла утром, 23 сентября, в селе Шиндрилица коммуна Гэняса, уезда Ильфов, где микроавтобус с молдавскими гражданами столкнулся с фургоном.

Цитируемый источник отмечает, что авария произошла из-за несоблюдения регламентированного расстояния, и движение в этом районе затруднено.