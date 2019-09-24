«Смех и грех» - партия Шора стартовала свою предвыборную кампанию с... публикации в Facebook

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Политика
"Надежды шоровцев питают".
Помните сеансы Кашпировского конца 80-х, который "лечил" через телевизор? Сейчас таким же образом людям пытается заморочить голову другой ловкач, в недавнем прошлом бывший примаром Оргеева. Несмотря на то, что Илан Шор находится в розыске, скрываясь, предположительно, в Израиле (большой друг американцев, кстати), это не мешает ему пытаться участвовать в молдавской политике - сегодня он представил свою программу, записав видео для... Facebook.
И, хотя очевидно, что вместо реализации своих "проектов" Шора тут ждут наручники, он надеется уболтать часть своего привычного электората сладкими речами.
- Даю слово мужчины, что там, где выиграют кандидаты партии Шор, я буду развивать населенные пункты, - заявил он.
Ну а пока Шор "берет на обещание", его партия на самом деле разваливается - Таубер и Апостолова под следствием, Жардан в бегах.
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