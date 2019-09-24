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В Нью-Йорке Игорь Додон встретился с Президентом Всемирного экономического форума
24.09.2019

Президент подчеркнул заинтересованность Молдовы в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом.

В продолжение визита в Нью-Йорк Игорь Додон провел встречу с Президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде. Глава государства подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в сотрудничестве с этим влиятельным Форумом, выделив ряд сфер, по которым наши интересы совпадают. В их числе человеческое развитие, климатические изменения и так далее. Кроме того, Игорь Додон подтвердил готовность участвовать в различных инициативах и проектах Форума.

- В этом контексте выразил интерес к участию в 50-м заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в январе 2020 года. В продолжение встречи подчеркнул, что наша страна заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций в различные отрасли национальной экономики, такие как торговля, аграрный сектор, развитие IT и др., - сообщил Игорь Додон на своей странице в Facebook.


 
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