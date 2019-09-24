КС отказал Таубер и Апостоловой в депутатском иммунитете

КС отклонил требование партии «Шор» о признании незаконным снятие иммунитета с депутатов Таубер и Апостоловой.

Вчера, 23 сентября, об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда. Как сообщается, Конституционный суд рассмотрел жалобу партии «Шор» по факту снятия депутатской неприкосновенности с Марины Таубер и Регины Апостоловой. Судьи КС отклонили жалобу, признав ее необоснованной, однако пояснений по поводу этого решения пока нет, сообщает newsmaker.md.

Запрос Генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности Марины Таубер и Регины Апостоловой был представлен спикеру парламента Зинаиде Гречаной 16 сентября, которая перенаправила его в адрес комиссии по правовым вопросам. В тот же день парламент удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры и постановил лишить членов партии «Шор» Марину Таубер и Регину Апостолову депутатской неприкосновенности.