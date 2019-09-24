Молдавский президент встретился со своим латвийским коллегой в Нью-Йорке

Игорь Додон приглашен в США для выступления с трибуны ООН, и молдавский президент не теряет времени даром - он активно общается со своими коллегами. Его первым собеседником оказался президент Латвии Эгил Левитс, с которым они обсудили перспективы развития отношений, а также отметили недавнюю годовщину дипломатических отношений Республики Молдова и Латвии - они были установлены 1-го сентября 1992-го года:

- Первая встреча в рамках визита в Нью-Йорк прошла с Президентом Латвийской Республики Эгилом Левитсом. Поздравил его с избранием на должность Президента 29 мая 2019 года, пожелал успехов и больших достижений.

Констатировали тот факт, что с момента установления дипломатических отношений 1 сентября 1992 года наше двустороннее сотрудничество развивается интенсивно, в том числе на уровне исполнительной власти. Вместе с тем, выразили общее мнение о необходимости обмена визитами на уровне глав государств.

Положительно оценил помощь Латвии нашей стране в проведении демократических реформ, а также в организации образовательных и гуманитарных программ. Отметил и продуктивное сотрудничество между местными публичными администрациями двух стран.

Что касается торговых связей, мы констатировали рост их объёма в 2018 году по сравнению с 2017-м, однако выступили за полноценную реализацию имеющегося в этой сфере потенциала, - написал в Facebook Додон.