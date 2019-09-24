Опрос: Чебан и Нэстасе выходят во второй тур, кандидат-социалист лидирует

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись местные выборы, то во второй тур выборов примара Кишинева прошли бы кандидат от Партии социалистов Ион Чебан и сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе.

Чебан - лидер, Киртоакэ - аусайдер

Согласно опросу общественного мнения, представленному в понедельник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" Ассоциацией социологов и демографов, за Чебана готово проголосовать 35,3% респондентов, а за Нэстасе - 30,1%.

Опрос проводился до окончания регистрации кандидатов, поэтому респондентам было предложено самостоятельно называть своих фаворитов. За кандидата от партии "Союз спасения Бессарабии" Валериу Мунтяну планирует проголосовать 2,1%, бывшего и.о. примара Кишинева Руслана Кодряну - 1,9%, председателя Либеральной партии Дорина Киртоакэ - 1,4%. Еще 15,2% не ответили на вопрос, а 8,7% заявили, что не пойдут голосовать.

Более половины (60%) респондентов негативно и очень негативно оценивают работу примэрии Кишинева за последние четыре года. Положительную оценку дают менее 12% опрошенных жителей столицы.

Каждый четвертый доволен работой коалиции

Население Молдовы неоднозначно оценивает первые 100 дней работы коалиции Партии социалистов и блока ACUM. По данным опроса, очень довольны работой коалиции 5,9% респондентов, довольно 20,2% нейтрально оценивают 33,6%, недовольны 23,4%, очень недовольны - 10,2%. Еще 6,7% не ответили на вопрос. Порядка 54% граждан считают, что социально-политическая ситуация в стране спокойная, 25,7% - нейтральная, 15,8% - напряженная.

Социолог Андрей Думбрэвяну отметил, что решения, которые принимают парламент и правительство, "вселяют в население надежду на изменение ситуации к лучшему, чтобы прекратились уличные демонстрации, пикеты и другие протестные мероприятия".

Только 5,2% граждан считают проводимые в стране реформы очень эффективными, 39,3% - эффективными, 41,6% - не очень эффективными, 10,5% - бесполезными. "Несмотря на сохраняющееся недоверие к реформам, результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о постепенном сокращении скептицизма", - отметил он.

Отремонтируйте дороги, повысьте пенсии и зарплаты!

Согласно опросу, 33,2% респондентов считают, что для улучшения жизни в их населенном пункте власть должна развивать социальную инфраструктуру, ремонтировать дороги и облагородить жилое пространство; 28,4% - увеличить зарплаты и пенсии, а также сократить цены на товары первой необходимости и тарифы; 25,1% - соблюдать законодательство и посадить коррупционеров в тюрьмы; 23,3% - обеспечить чистоту; 21,2% - развивать местную экономику, привлекать инвестиции и открывать рабочие места.

ПСРМ была бы фаворитом избирателей на выборах в парламент

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то по партийным спискам в законодательный орган прошли бы Партия социалистов, Партия действия и солидарности (PAS), партия "Платформа DA" и Демократическая партия.

За ПСРМ готово проголосовать 31,4% респондентов, PAS - 16,5%, "Платформу DA" - 7,3%, ДПМ - 6,9%. "Нашу партию" готово поддержать лишь 3,3%, Партию коммунистов - 2,6%, партию "Шора" - 2,2%. А 26,9% респондентов не ответили вопрос либо сказали, что не пойдут голосовать.

Есть учитывать только определившихся избирателей, то ПСРМ получила бы 42,9% голосов, PAS - 22,6%, "Платформа DA" - 10%, ДПМ - 9,4%.

"Резкое падение рейтинга партии "Шор", которая на парламентских выборах 24 февраля получила 8,32% голосов по общенациональному списку, связано с тем, что за последнее время парламентское большинство возложило ответственность за банковскую кражу на представителей этой партии", - сказал председатель АСДМ Виктор Мокану.

Хотя более половины опрошенных совершенно точно пойдут голосовать, а еще четверть склонна к участию в голосовании в случае парламентских выборов, подавляющее большинство респондентов (80,6%) крайне негативно относятся к идее досрочных выборов в 2019 г.

Кроме того, 46,7% граждан считают, что парламентские выборы должны проходить по пропорциональной избирательной системе, 20,6% - смешанной, 14,2% - одномандатной.

Опрос проведен по инициативе Ассоциации социологов и демографов в рамках проекта "Феномен социальной солидарности в Молдове и Украине: сравнительное исследование" 11-20 сентября среди 1 189 респондентов. Погрешность +/- 3%.