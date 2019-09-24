Тирасполь с трибуны ООН призвал признать независимость Приднестровья

Глава официального представительства ПМР в России Леонид Манаков в составе делегации Международного совета российских соотечественников принял участие в 42-й сессии Совета по правам человека Организации Объединённых Наций в Женеве. Он обратился к международному сообществу с призывом к развитию сотрудничества с Приднестровьем, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

«Приднестровье готово налаживать межгосударственные отношения, социально-экономические, культурные и гуманитарные контакты со всем миром. Убеждён, что для этого в 2019 году объективно не должно существовать преград», – отметил дипломат.

Леонид Манаков напомнил, что в сентябре Приднестровье праздновало 29-летие своей независимости и 13-ю годовщину всенародного референдума, на котором приднестровцы подавляющим большинством голосов высказались за самостоятельный путь развития своего государства.

«В новом тысячелетии страна, которая почти тридцать лет де факто существует как независимое государство, не может быть лишена законного права являться частью мирового сообщества. Мы твёрдо уверены, что признание независимости Приднестровья должно произойти как можно скорее, и призываем всех, кому небезразлична судьба мира и стабильности в Европе, услышать голос Приднестровья и наш призыв к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству», – сказал Манаков. В завершение своего выступления он заявил о том, что Приднестровье готово быть надёжным партнёром, открытым для торговли, инвестиций, туризма, а также совместных культурных и гуманитарных проектов.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ выражает недоумение и возмущение выступлением Леонида Манакова на пленарном заседании 42-й сессии Совета по правам человека ООН и тем, что в этой речи от "имени приднестровского народа и по указанию руководства Приднестровья" он "прямо призывает международное сообщество признать независимость Приднестровья в качестве субъекта международного права", передает IPN.

МИДЕИ обратилось к руководству Российской Федерации с призывом о прекращении деятельности Фонда развития социальных и культурных отношений "Приднестровье", открытого в Москве в начале этого года, руководителем которого является Леонид Манаков. МИДЕИ считает, что такие выступления, произнесенные с трибуны институтов ООН, являются провокационными и контрпродуктивными, могут подорвать переговорный процесс в формате „5+2” по выявлению глобального, мирного и устойчивого решения приднестровского конфликта. Это решение должно основываться на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для приднестровского региона, как это предусмотрено в соответствующих документах ОБСЕ, сообщает МИДЕИ.