Украинцы могут отнять у Молдован право на брынзу

До конца года на Украине будет зарегистрирован первый продукт питания с защищенным географическим указанием, - гуцульская овечья брынза (брындзя). Этот вид сыра, который изготавливают овцеводы Карпат, получит марку, подтверждающую его высокое качество, многовековую традицию производства и связь с территорией, где его изготавливают.

Овечью брынзу изготавливают жители Карпатских гор в Польше, Румынии, Словакии и в трех областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой — еще с XIV века, сообщает ZN.ua. Но овца дает молоко для сыра только четыре месяца в году, содержать ее надо круглый год, сыр же стоит недорого – 100 гривен за кило (на фестивалях - 200). Поголовье овец не дотягивает и до 1,4 миллиона голов, а еще десять лет назад было 2 миллиона. Рынок брынзы очень ограничен, ее покупают преимущественно там, где и производят, что не дает возможности повысить цену.

Получив марку географического указания, производители гуцульской овечьей брынзы смогут защитить свои права на внутреннем рынке и выйти на европейский, что даст возможность поднять цену, полагает издание. У региональных продуктов (шампанское, коньяк, сыры фета, рокфор, пармезан и другие) есть правовая защита Евросоюза. Украина обязалась соблюдать нормы ЕС о защите продукции местного происхождения.

До 2023 года украинцы должны отказаться от использования названий упомянутых сыров, а до 2026 года - прекратить вырабатывать 12 напитков, среди которых шампанское, коньяк, арманьяк, кальвадос, мадера, херес, токай.

Для продвижения и защиты сыров с географическим указанием на Украине создана ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров, объединяющая 23 овцеводов. Для сыра «гуцульская овечья брындзя» прописана спецификация, и только те производители, которые будут ее соблюдать, получат марку.

Это будет первый украинский продукт питания с географическим указанием, после чего его зарегистрируют в реестре ЕС и начнут продвигать на европейский рынок. Другими украинскими географическими указаниями за границей будут, как ожидается, херсонские арбузы, мелитопольская черешня, карпатский мед и четыре вида вина шабское, «Ялпуг», «Закарпатье» и «Белгород-Днестровское».