Литвиненко назвал “лицемерием” обращение ДПМ в Конституционный суд

Депутат Блока ACUM Серджиу Литвиненко прокомментировал обращение ДПМ в Конституционный суд в связи с назначением Дмитрия Робу и.о. генпрокурора и вступления в силу изменений в Законе о прокуратуре.

“Надо быть абсолютными лицемерами, чтобы проголосовать за назначение временного генерального прокурора, а затем обратиться в суд, чтобы опротестовать его назначение. Или ДПМ проголосовала за временного генерального прокурора в надежде, что последний будет снисходительным и проигнорирует беззакония, совершенные ДПМ?

Кто может объяснить эту логику или ее отсутствие?”, – написал на своей странице в социальной сети Серджиу Литвиненко. Он отметил, что лицемерие ДПМ становится пресловутым.

Sergiu Litvinenco 14 ч. назад