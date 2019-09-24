Литвиненко назвал “лицемерием” обращение ДПМ в Конституционный суд

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Политика
Депутат Блока ACUM Серджиу Литвиненко прокомментировал обращение ДПМ в Конституционный суд в связи с назначением Дмитрия Робу и.о. генпрокурора и вступления в силу изменений в Законе о прокуратуре.
“Надо быть абсолютными лицемерами, чтобы проголосовать за назначение временного генерального прокурора, а затем обратиться в суд, чтобы опротестовать его назначение. Или ДПМ проголосовала за временного генерального прокурора в надежде, что последний будет снисходительным и проигнорирует беззакония, совершенные ДПМ?
Кто может объяснить эту логику или ее отсутствие?”, – написал на своей странице в социальной сети Серджиу Литвиненко. Он отметил, что лицемерие ДПМ становится пресловутым.
Tre să fii de o ipocrizie fără margini ca să votezi numirea procurorului general interimar și apoi să sesizezi la Curte neconstituționalitatea actului de numire! Sau PD-ul a votat procurorul general interimar sperând că ultimul va fi indulgent și va face abstracție de fărădelegile comise de cei din PD? Cine poate explica logica sau lipsa acesteia?
Ipocrizia celor de la PD devine proverbială...
Вчера демпартия организовала пресс-конференцию на которой раскритиковала действия правительства Майи Санду за символические 100 дней работы.
„Лишение иммунитетов, уголовные дела за последнюю неделю – не что иное, как попытка скрыть свой провал за эти 100 дней. Много обещаний и мало достижений. Кумовья и члены партий на должностях, повышение цен, повышение налогов, путаница относительно европейского вектора”, – заявил председатель ДПМ Павел Филип.
В тот же день 12 депутатов Демократической партии Молдовы подали в Конституционный суд жалобу, в которой оспаривается назначение Думитру Робу на должность и.о. генерального прокурора. Они так же просят приостановить действие проекта закона о внесении изменений в Закон о прокуратуре, касательно процедуры назначения генерального прокурора.
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