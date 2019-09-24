Экспорт молдавского вина в Китай за последние три года удвоился. Ежегодный объем поставок достигает 5 миллионов бутылок. Игорь Ганя, владелец расположенной в районе Штефан-Водэ винодельни, впервые попал в Китай 12 лет назад.

"Я понимал, что там есть жизнь. Я это понимал, еще сидя в Кишиневе, имея гугл как помощника. Мне очень повезло в тот момент, я нашел китайца, который так же как я был молод и хотел чего-то добиться - он продавал телефоны в розницу на площадке Али-Баба. Я ему пишу "Я сейчас приеду, мы с тобой начнем делать бизнес и мы заработаем больших денег". Он говорит "Хорошо". А я "Но у меня денег мало, поэтому я буду жить у тебя". Он говорит "Ладно", - сказал совладелец винодельни Игорь Ганя.

Предприятие Игоря Гани ежегодно производит около миллиона бутылок вина. 80 процентов продукции поставляется в Китай.

"Сейчас если брать наши первые шаги, первое время мы продавали в Китай по ящику, по пять ящиков, мы соглашались абсолютно на все объемы. Когда у нас брали палеты, хочется сказать что мы открывали вино, но мы открыли шампанское. Теперь у нас уже есть заказы на контейнера. Это прогресс двух лет нашей очень плотной работы в Китае", - Игорь Ганя.

Вина Игоря Гани завоевали 15 медалей на крупных международных выставках. Предприниматель говорит, что ключевую роль в этом успехе сыграл винодел Анатолий Юрко.

"Около месяца мы собираем урожай. Потом вино разливаем по бочкам, там оно настаивается еще около 14 месяцев. После розлива по бутылкам, мы оставляем его отдохнуть месяца на два. Вот и получается, что на одну бутылку хорошего вина уходит около года-полутора лет", - сказал Анатолий Юрко.

Винодельня Игоря Гани - одна из более 70 молдавских компаний, поставляющих вино в Китай. В 2005 году их быловсего шесть. Специалисты Национального офиса винограда и вина недавно включили эту страну в список приоритетных рынков.

"Китайский рынок важен почему, потому что в мире он второй по ёмкости после США. Если брать потребление на душу населения - цифры небольшие. Но учитывая количество населения - это рынок привлекательный, достаточно платежеспособный и это рынок, который растет", - сказала замдиректора Национального офиса винограда и вина Ирина Быстрицкая.

Один из лидеров по поставкам молдавского вина в Китай - винзавод села Плешены Кантемирского района.

"Безусловно сейчас 95 процентов рынка в Китае занимает красное вино MUSCA. Традиционный красный цвет говорит об энергии, успехе и процветании. Поэтому молдавские вина очень удачно в этом плане сочетаются - особенно южные регионы, которые славятся своими красными сортами - кабэрнэ, мерло. Они очень благодатно воспринимаются китайскими потребителями", - сказал коммерческий директор Андрей Вышку.

До конца этого года Национальный офис винограда и вина планирует потратить на продвижение молдавских вин в Китае около полумиллиона евро.