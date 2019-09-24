Наложен арест на 301,6 миллионов леев уставного фонда «Air Moldova»

Агентство по возмещению добытого преступным путем из НЦБК и прокуроры антикоррупции наложили арест на 301,6 миллионов уставного фонда «Air Moldova».

Данная процедура стала возможной, благодаря расследованию дела об отмывании денег в особо крупных размерах в момент приватизации «Air Moldova», объяснили в НАЦ.

В ходе расследования были проведены параллельные финансовые проверки в рамках нескольких уголовных дел – коррупции, трафика людей, оборота наркотических средств, уклонения от налогов и других незаконных действий.

Анекдотичность ситуации с приватизацией «Air Moldova» состоит в том, что победителем тендера стала румынская компания Blue Air. Зато инвесторами, посредством румынской компании, стали граждане Республики Молдова.

Напомним, что «Air Moldova» была приватизирована за 1,2 миллиарда леев, что составляет около 61,6 миллионов евро. Из этой суммы 50 миллионов были переданы в бюджет государства, остальная часть денег покрыла исторические долги «Air Moldova», которые инвестор обязался выплатить, передает mybusiness.md.