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Политика
Президенты Молдовы и Эстонии встретились в Нью-Йорке
24.09.2019

Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Нью-Йорке с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

– В ходе беседы выразил эстонской стороне благодарность за помощь, оказываемую Республике Молдова в имплементации демократических реформ и реализации программы «электронное управление», направленной на развитие информационных технологий в государственных учреждениях. Кроме того, высоко оценил помощь в образовательной и гуманитарной сфере.

Касательно политического диалога на высоком уровне отметил регулярные контакты, которые имеют место между официальными лицами обоих государств. Так, визит премьер-министра Эстонии Юри Ратаса в Республику Молдова в июне 2018 года способствовал укреплению двусторонних отношений. В связи с этим пришли к единому мнению о необходимости обмена визитами на уровне глав государств, - сообщил Додон в соцсетях.

По его словам, участники встречи «констатировали недостаточную реализацию потенциала торгово-экономических отношений между Молдовой и Эстонией и отметили важность их активизации».

– В этом же контексте я приветствовал деятельность в Молдове около 35 компаний с эстонским капиталом, чей объем инвестиций составляет около 27 миллионов леев, - заключил Додон.


 
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