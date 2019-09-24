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Экономика
В Молдове появится сеть станций по подзарядке электромобилей
24.09.2019

До конца 2019 года в городе появятся 20 новых станций для подзарядки электромобилей.

Еще 10 станций появится в республике до конца 2020 года, благодарязапущенному год назад Проекту по созданию Национальной сети электрозаправок , принадлежащему ПРООН.

Всего за один год количество электромобилей в Молдове выросло в пять раз – с 54 до 250 единиц.

Это количество электромобилей уменьшает объем годового выброса углекислого газа на 500 тысяч кг, передает tvc.md.

Если в нашей стране сохранится тот же ритм развития сегмента электромобилей, то к 2025 году количество этих машин увеличится до 13 000 единиц. Такие данные были представлены в результате анализа рынка, проведенное «Green City Lab» под эгидой Глобального экологического фонда и ПРООН.


 
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