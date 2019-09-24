Глава Погранполиции: за контрабандой стоят политики

Представители политических кругов стоят за контрабандой в Молдове, заявил директор Пограничной полиции МВД Росиан Василой.

По его словам, озвученным в телеэфире, речь идет о крупных схемах контрабанды сигарет, алкоголя и других товаров, и «ничего не делается на границе просто так».

– Схемы были разделены на определенные сектора государственной границы. Кто-то координировал эту деятельность на севере. На севере перевозили спирт, сигареты, янтарь. На юге - спирт, сигареты, алкоголь. В аэропорту было своя область - золото, янтарь, анаболики, и это делалось не так просто. Все было согласовано с центром. Только некоторые компании продавали спирт определенным кругам людей. Только у одних и тех же компаний покупались сигареты, - отметил Василой.

По его словам, и сейчас есть такие попытки, но их не сравнить по объему и количеству с теми, что были раньше.

Говоря о контрабанде сигарет, Василой отметил, что даже если и сейчас сигареты проходят границу, это происходит не так, как раньше.

– Когда мы это обнаруживаем, в каждом случае принимаем меры и проводим служебные расследования, чего в предыдущие годы не было. У нас сегодня есть случаи, когда руководители секторов начинают сообщать руководству, что приближаются к ним люди с просьбой облегчить контрабанду сигарет, - заявил глава Пограничной полиции.