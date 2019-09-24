Весь бензин в Молдову импортируется из Румынии

За первые месяцы 2019 года отмечен небольшой прирост в 2% в импорте нефтепродуктов в Молдову. Вместе с приростом общий объем импорта составил около 377 726 тонн, согласно данным НАРЭ (Национального агентства по урегулированию энергетики).

Около 71% импорта пришлось на дизельное топливо – 268 765 тонн. Сам импорт дизтоплива отметил прирост в 4% за первые месяцы 2019 года. Отметим, что 100% импортируемого в Молдову бензина приходится на производителей из Румынии. Его уровень остался прежним – 80 000 тонн.

Импорт сжиженного газа отметил сокращение в 16%, и опустился до объема в 28 826 тонн. На данный момент, согласно официальным данным НАРЭ, Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов с долей 100% по бензину и 86,75% по дизельному топливу.

- Эта тенденция объясняется присутствием на внутреннем рынке нефтяных компаний, имеющих собственные нефтеперерабатывающие заводы в соседнем государстве, и небольшим расстоянием, которое позволяет осуществлять импорт нефтепродуктов автомобильным транспортом при относительно низких затратах, — разъяснили в НАРЭ.

Из других основных поставщиков нефтепродуктов можно упомянуть Российскую Федерацию с долей дизельного топлива 7,83%, Беларусь с долей 4,17% дизельного топлива и Болгарию с долей 1,18% дизельного топлива.

Импорт сжиженного газа в Молдову приходится на три государства: Россию, Румынию и Казахстан. В случае сжиженного газа лидирующую позицию занимает Российская Федерация, доля которой составляет 43,25%. Эта тенденция объясняется тем, что продажная цена сжиженного газа из России ниже, чем из других регионов. За Россией следуют Казахстан с 32,51% и Румыния с 24,24%.

Что касается средних импортных цен, то в долларах они росли медленнее, чем в леях. Как объясняет НАРЭ, основными факторами, которые привели к повышению цены импорта на основные нефтепродукты и сжиженный газ, являются рост цен на региональных биржах и обесценивание национальной валюты по отношению к доллару США.

Другим фактором является увеличение с 1 января 2018 года ставки акциза на бензин и дизтопливо на более, чем 10%.