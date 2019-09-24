Два Андрея Нэстасе в одной Молдове: Как слова и действия кандидата в мэры отличаются друг от друга

Очень удобно рассказывать истории об эффективности, реформах и эволюции МВД тем, кто не знает, как все происходит и обстоит на самом деле.

С каждым днём расхождение между словами и действиями Андрея Нэстасе увеличивается и увеличивается. Очередное тому подтверждение - его интервью мультимедийной платформе "Укринформ", сообщает Телеграм-канал "Маре Брынзэ".

Очень удобно рассказывать истории об эффективности, реформах и эволюции МВД тем, кто не знает, как все происходит и обстоит на самом деле.

На словах: "я принимаю меры для улучшения повседневной деятельности полиции и служб экстренной помощи…"

По факту: вешаем в МВД распятие, уверяя, что без него "люди в форме беспомощны". А что, чем не предпринятая мера?!?

На словах: "Конечно, достижение значимых результатов и в короткий срок требуют максимального личного участия хотя бы на первом этапе."

По факту: гоняем по командировкам и фотографируемся напропалую, раздуваясь от собственной важности. Отличный план, в условиях необходимости максимального личного участия.

На словах: "Не знаю, есть ли в Молдове человек, который больше меня хочет, чтобы воры с многолетним стажем из высших эшелонов власти сидели в тюрьме."

По факту: назначаем одного ДПМовского опричника комиссаром, оставляя второго его замом.

На словах: "Тем не менее, движемся вперёд. Это видно и по тем уголовным делам, которые были открыты или возобновлены в последние недели, и по задержаниям."

По факту: видно и по времени открытия уголовных дел (под выборы - лучше не придумаешь). А "движение вперёд" отлично прослеживается по "старым методам" (история с концертом Иона Суручану).

Позади только чуть более 100 дней на посту, а пропасть между словами и действиями господина Нэстасе изо дня в день удручающе растет...

ПАВЕЛ МУНТЯН