Санду: Главное достижение правительства - отстранение от власти Плахотнюка и Шора

Премьер-министр Майя Санду считает, что за первые сто дней работы правительству "удалось вывести Молдову из шторма", передает "ИНФОТАГ". Об этом она сказала на пресс-конференции во вторник, представляя отчет о деятельности кабинета.

Самым большим достижением нового правительства Санду назвала отстранение от власти председателя ДПМ Влада Плахотнюка и лидера партии "Шор" Илана Шора, которые "больше не могут применять схемы по воровству денег и имущества у государства".

Санду сказала, что нетранспарентность деятельности прежней власти привела к тому, что новое правительство даже не могло себе представить, с чем ему придется столкнуться.

"Нам бы хотелось получить в управление яхту с четырьмя моторами в идеальном техническом состоянии, с полным топливным баком, чтобы незамедлительно отправиться навстречу светлому будущему. Однако нам пришлось посреди шторма чинить штурвал, латать паруса, чтобы не перевернуться и избежать затопления корабля. Потом пришлось избавляться от крыс, проделывавших в трюме дыры, через которые проникала вода. Следующим шагом стал поиск честных моряков, с которыми можно управлять судном, даже если некоторые из членов команды никогда ранее не выходили в море. Иногда допускались ошибки, однако команда работала днем и ночью, чтобы обеспечить движение судна в надежную гавань", - метафорично выразилась Санду.

По словам премьера, в первую очередь правительству удалось вернуть гражданам Молдовы свободу, благодаря чему примары, гражданские активисты журналисты, государственные чиновники и представители оппозиции смогли дышать полной грудью, поскольку они избавились от политического давления: "Никто больше не требует от предпринимателей дань или уступить бизнес в пользу правящей партии. Мы прекратили задержания по команде политиков, людей больше не прослушивают и не снимают втихаря. Мы сорвали маски с полицейских, чтобы видеть тех, кто обязан нас защищать. Государство перестало быть инструментом давления на тех, кто критикует власть"ю

Глава исполнительной власти напомнила, что "за сто дней разработана амбициозная реформа сферы правосудия, которая должна очистить систему от уязвимых к коррупции судей и прокуроров, а также от людей, которые служили политикам и мафии". Приняты изменения к закону о прокуратуре, позволяющие избрать и назначить "по-настоящему независимого и профессионального генерального прокурора".

"Система сопротивляется изменениям и старается найти других хозяев для того, чтобы избежать преобразований, но мы продолжим настаивать на реформировании до самого конца, как бы трудно и долго это не происходило. Мы создали совет по координированию политик в области борьбы с коррупцией, где сможем вести мониторинг того, как госорганы, ответственные за борьбу с коррупцией, выполняют свои обязанности", - сообщила Санду.

По словам премьера, за три месяца удалось раскрыть множество коррупционных схем в госпредприятиях, в частности, в аэропорту Кишинева, бывшей госкомпании Air Moldova, национальном операторе связи Moldtelecom, на предприятии Metalferos и комплексе Arena Chisinau: "Некоторые громкие дела уже направлены в суд, а другие находятся в прокуратуре. Мы остановили мошенническую приватизацию и сомнительные государственные закупки, уволили сотни госслужащих, которые допускали злоупотребления. Однако остаются еще сотни предприятий и государственных институтов, поэтому процесс очистки продолжится".

Премьер сказала, что немаловажным шагом в нормализации ситуации в стране стало улучшение взаимоотношений с внешними партнерами, благодаря чему удалось разблокировать внешнее финансирование и избежать серьезного бюджетного кризиса, спровоцированного "безответственными решениями прошлой власти". "Наша способность в короткие сроки мобилизовать внешние ресурсы позволила избежать сокращения расходной части государственного бюджета почти на треть. Мы договорились о двух оценках в рамках программы с МВФ и получили $46 млн., а также 14,5 млн. евро в виде бюджетной поддержки от ЕС и до конца года получим еще 60 млн. евро. Всего в виде грантов нам удалось разблокировать 1,4 млрд. леев, а в виде кредитов - 2 млрд. леев. Эти деньги пойдут на покрытие бюджетной дыры в 4,5 млрд. леев, которую мы унаследовали от правительства ДПМ", - сообщила она. Санду считает, что Молдова стала примером для граждан других стран, которые сталкиваются с диктатурой и нарушением прав человека, а также убедила внешних партнеров, что является страной, идущей по пути демократизации.

Вместо развития экономики пришлось немало заниматься раскрытием и ликвидацией различных нелегальных схем, заявил министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, представляя во вторник отчет о своей деятельности за сто дней.

Он отметил, что, несмотря на препоны, "вскрыты десятки теневых схем на таких предприятиях, как "Молдавская железная дорога", Moldtelecom, Cricova, а сейчас министерство "занимается Metalferos".

"Проанализированы сотни документов, контрактов, жалоб, подтверждающих наличие криминальных схем, действий в интересах определенных групп, причастных к Демпартии. Мы проанализировали и подготовили дела в отношении Кишиневского аэропорта, Air Moldova, Chisinau Arena, "Автовокзалы", и документы уже переданы в компетентные органы. Мы также обратились в суд по поводу аннулирования контракта о передачи в концессию аэропорта", - сказал министр, посетовав, что часто приходилось выступать в роли прокурора, а не министра.

По его словам, на предприятиях с "неэффективным управлением", таких, как Metalferos, RED Nord, Franzeluta, Cricova, Milestii Mici, Posta Moldovei, созваны "внеочередные собрания акционеров, отправлено в отставку руководство и назначена административная комиссия до назначения нового". Брынзан подчеркнул, что на днях были объявлены конкурсы для занятия должности директора RED Nord, Posta Moldovei, MoldATSA. Он сообщил, что в конце октября будет созвано собрание акционеров Metalferos, чтобы заслушать отчет об аудите компании-монополиста в области сбора металлолома и сменить ее руководство.

В отношении Moldtelecom министр отметил: "В результате проведенного аудита вскрыты нарушения, к которым причастны группы, приближенные ДПМ, аннулированы многочисленные контракты, изменен порядок работы предприятия", а также "дела, связанные с нарушениями национального оператора, переданы в судебную инстанцию".

"Схемы, обнаруженные на ЖДМ, ежегодно наносили ущерб госбюджету в размере 500 млн. леев, но уже назначен новый замдиректора предприятия, подготовлен законопроект о реструктуризации управления железными дорогами, призванный ликвидировать монополию в отрасли", - пояснил он.

Министерство приняло участие в разработке законопроекта по "деоффшоризации", настояло "на указании конечного бенефициара во всех контрактах", чтобы "граждане знали, кто получает выгоду от сделок с государством".

Министр отметил, что занимается "демонополизацией различных сегментов рынка, в частности, касающегося экспорта орехов", ведет переговоры с европейскими партнерами о расширении квот в ЕС для молдавского экспорта.

Брынзан затронул и газовый вопрос, сказав, что "ведутся переговоры с Украиной, Румынией и Россией относительно транзита газа" и "обеспечения стабильных поставок в зимний период". Он отметил, что "ускорил переговоры о строительства газопровода Яссы-Кишинев, который может быть введен в эксплуатацию в первом полугодии 2020 года".

В заключение министр отметил, что сто дней - очень малый срок, чтобы добиться серьезных результатов при "наличии неэффективной системы, строившейся годами". "Знаю, что терпение граждан не безгранично, но наше желание построить процветающую Молдову - всеобъемлюще. Поэтому намерен и дальше сконцентрировать усилия на развитии экономики, основанной не на переводах из-за рубежа и налоговых сборах, а на внутреннем производстве, возвращении специалистов и прямых инвестициях", - заключил Брынзан.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску назвал шесть задач, которые удалось решить внешнеполитическому ведомству за первые 100 дней деятельности нового правительства. Об этом он написал в социальных сетях. Главным своим достижением он назвал "обеспечение внешней поддержки для осуществления мирной передачи власти во время трудного политического периода начала июня". Попеску отметил, что в этих целях совершил визиты в Париж, Вашингтон, Берлин, Бухарест и Брюссель.

"Благодаря восстановлению дипломатических каналов жители РМ получили подтверждение, что новоизбранная демократическая власть признана Западом. Этот факт способствовал мирной передаче власти, и, что еще важнее, мы сумели избежать обострения ситуации и даже насилия", - сказал он.

Вторым достижением, дипломат считает, "восстановление прямой финансовой поддержки", в том числе "получение 14,5 млн. евро от Еврокомиссии на достижение различных целей", заключение нескольких договоров с ЕС для получения средств на проекты по развитию, общим размером около 43 млн. евро.

"Также был инициирован диалог о предоставлении первых двух траншей макрофинансовой поддержки ЕС на сумму 60 млн. евро, которые должны поступить до конца года", - подчеркнул Попеску.

Третьим успехом министр назвал "восстановление политического диалога РМ-ЕС на высоком правительственном уровне", отметив визиты еврокомиссара Йоханнеса Хана в Кишинев и премьера Майи Санду в Брюссель, также сказав, что "впервые глава МИДЕИ участвовал, в качестве специального гостя, в заседании Совета министров иностранных дел ЕС (15 июля)".

Четвертым достижением Попеску считает "укрепление отношений с Румынией", в частности, "диалога о строительстве газопровода Яссы-Кишинев, который должен быть завершен как можно скорее, чтобы повысить энергетическую безопасность РМ". Пятым пунктом он выделил - "переговоры с Румынией, ЕС и другими странами по снижению тарифов на роуминг". Наконец последним успехом, он назвал "расширение консульских услуг, что позволит гражданам Молдовы за рубежом экономить свое время и деньги".

"С первых дней вступления в должность, я заявил, что внешняя политика должна быть направлена во благо граждан. Это касается инвестиций, пополнения бюджета, зарплат, а не выстраивания различных геополитических схем. И если 100 дней - достаточно небольшой срок, так или иначе, я сделал все возможное, чтобы добиться конкретных результатов для граждан", - считает дипломат.