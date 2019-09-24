Несколько дел о злоупотреблениях в Moldtelecom переданы в прокуратуру

Сегодня в прокуратуру было передано несколько дел, в которых описаны незаконные действия, совершенные на государственном предприятии Moldtelecom. Об этом рассказал министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан. Информация собрали во время аудита, начатого в Moldtelecom после ухода с должности директора компании Дана Митрюка и назначения временно исполняющего обязанности главы предприятия.

Во время отчета правительства за первые 100 дней проделанной работы, Брынзан подчеркнул, что некоторые наносящие ущерб работе компании контракты, уже аннулированы.

Ранее глава Агентства публичной собственности Евгений Морару организовал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал о приносящих ущерб контрактах, выявленных в Moldtelecom. В частности, он упомянул о том, как директор госпредприятия Moldtelecom Дан Митрюк получил в прошлом году премию 250 тыс. леев и вместе с финансовым директором съездил в командировки на 400 тыс. леев.