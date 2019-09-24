На полках магазинов Kaufland практически не будет молдавской продукции

Зато будут румынские товары. В магазинах Kaufland, которые откроются ближайшие дни в Кишиневе, на полках не будет продукции популярных молдавских брендов.

Об этом стало известно из анонимных источников – молдавских дистрибьютеров, которые поделились информацией с просьбой сохранить анонимность, передает bani.md.

Kaufland проигнорировал даже такие популярные марки, как «Franzeluța», «Mileștii Mici», «Natur Bravo», «Bucuria», «Naturalis», «Vita», «Vita Baby», «OM», «Gura Căinarului», «Letto», «Floris», «Floarea Soarelui», «Perfect», «Zernoff», «Basarabia Nord», «Filetti», «Pegas» и др

Для того, чтобы популярные молдавские марки не попали на полки Kauflandа, руководство магазина выдвинуло драконовские условия реализации, которые на данный момент в Молдове не способны выполнить даже крупные местные компании.

- Kaufland просит ретроспективного сокращения в два раза выше, чем то, что установлено рынком. Более того, контракт, предложенный Kaufland-ом производители не приняли. Отечественные компании говорят, что контракты, предложенные румынским офисом Kaufland не могут быть подписаны, так как в них не принимаются поправки, - поделились анонимно представители дистрибьютерских компаний Молдовы.

На официальные запросы журналистов, какие именно условия выдвигаются молдавским производителям, Kaufland также не посчитал нужным дать какой-либо ответ, и попросту проигнорировал официальные обращения местных СМИ.

Еще в 2017 году в опубликованном в «КП в Молдове» материале говорилось, что в молдавских магазинах Kaufland будет продаваться продукция, схожая с той, что есть в румынских магазинах. При этом, молдавская продукция на территории Румынии представлена не так широко. В этом может убедиться любой гражданин Молдовы, проезжающий по территории Румынии.

В то же время, руководство магазина Kaufland еще в 2018 году обещало, что половина полок будет отдана под молдавскую продукцию.

- Уже предоставлена экспертная поддержка местным производителям фруктов и овощей, которые заявили о намерении поставлять свою продукцию в Kaufland. Вместе с тем, компания содействует выходу молдавской продукции на рынки Румынии, Польши и Чехии, - красиво обещал тогда Директора магазина Kaufland лично.

Если кто-то из простых потребителей верил этим речам, то эксперты ставили под сомнение полезность этой сети магазинов для Молдовы, в целом.

- Открытие магазинов Kaufland в Молдове неблагоприятно отразится на маленьких магазинчиках. Малый и средний бизнес пострадает. Пострадают не только коммерческие точки, но и отечественные производители, так как в большинстве своем эти крупные магазины имеют уже свои связи в других странах, в Европе и не только, где производят такие же продукты, как у нас, может, даже не самые экологичные, но более дешевые. Мы знаем, что для нашего потребителя, у которого низкий доход и низкая покупательная способность, этот фактор играет главную роль. Мы рискуем потерять тех производителей, которых имеем и которые кое-как выживают, поскольку спрос на их продукцию уменьшится, так как эти магазины будут диктовать свои условия. Kaufland - не исключение, - высказал тогда свое мнение экономический эксперт Сергей Унгуряну.

Напомним, что еще в конце прошлого года «Блокнот Молдовы» опубликовал обширную статью под названием «Мнение: Kaufland обанкротит многих фермеров и бизнесменов Молдовы». Рекомендуем к обязательному прочтению, чтобы уяснить для себя стратегии развития сети этих магазинов.

В материале приводились примеры того, как магазины Kaufland ударили по среднему и малому бизнесу, и разрушили огромную прослойку частных компаний в самой Румынии.

Тот же эксперт Сергей Унгуряну еще тогда утверждал, что лобби адвокатов и юристов таких крупных сетей составят документацию и тексты договоров с местными властями таким образом, чтоб это было выгодно только им. И он оказался прав на все 100%.

Тем более, что деньги останутся не в Молдове, а уйдут «домой». С экономической точки зрения 20-30 магазинчиков на порядке выгоднее для бюджета Молдовы.

Kaufland откроется в Республики Молдова 26 сентября 2019 года в г. Кишиневе. Магазины в Республике Молдова будует координировать Kaufland - Румыния.

Ред: А в принципе, нам не хватало магазинов? И почему в своей стране мы не можем купить молдавские продукты?