Как убегал Плахотнюк

Редакции портала Noi.md стали известны некоторые детали срочного побега Плахотнюка из страны.

14 июня в середине дня офис ДПМ на улице Армянской посетил посол США Дерик Хоган и пробыл там не более девяти минут с учетом времени необходимого на то, чтобы выйти из машины, подняться в кабинет Плахотнюка, выйти из кабинета и сесть в машину. Судя по всему, беседа длилась не более трех минут. Что же стало известно Плахотнюку, если он в результате срочно покинул офис, собрал вещи и в тот же день, не попрощавшись с больной матерью, родными и соратниками, уехал из страны?

По сведениям Noi.md, до Плахотнюка дошла информация о прибытии в страну нескольких групп бойцов спецподразделений одного из иностранных государств, перед которыми была поставлена задача его арестовать либо ликвидировать. Получается, что Плахотнюк испугался за свою жизнь и быстренько смылся туда, где его не достанут? Возникает вопрос: насколько была реальной такая операция? Эксперты считают, что спецслужбе даже самого сильного государства практически невозможно осуществить ее на территории иностранного государства в отношении лица, охраной которого занимаются десятки (а, возможно, сотни) вооруженных специалистов, оснащенных по последнему слову техники.

Наш «великий правитель» просто банально струсил, даже не попытавшись оценить, насколько реальна опасность. Плахотнюк бросил все: страну, соратников по партии, друзей и родственников, в том числе тех, перед кем у него были материальные обязательства. Возможно, именно побег человека, который имел крупные денежные обязательства перед Юрием Лункашу, стал существенным фактором в его самоубийстве.

14 июня, между 17.00 и 18.00, Плахотнюк на автомобиле марки "Мерседес", без каких либо проверок, пересек границу с Приднестровьем по мосту через Днестр в районе села Бычок, где его ждали представители приднестровских спецслужб, а также группа из Украины во главе с начальником личной охраны Порошенко – близкого друга и партнера Плахотнюка. Также, без проверок, была пересечена граница Украины.

По дороге «Мерседес» Плахотнюка сломался, и он пересел в микроавтобус той же марки. Ближе к полуночи Плахотнюк и сопровождающие его лица сели в чартерный самолет и ночью вылетели в Майами, где Плахотнюк находится в настоящее время, проживая в огромной вилле на берегу океана.



Вся операция проведена при поддержке спецслужб США – государства, которое предоставило Плахотнюку определенные гарантии. Гарантирована ему только жизнь либо США предоставили Плахотнюку гарантии от преследования со стороны других государств, включая Республику Молдова покажет время, полагает Noi.md.

Между тем Тверской суд Москвы в пятницу, 27 сентября, рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Плахотнюка по уголовному делу о наркосиндикате, передает Interfax.ru. Следствие просит об ареста Плахотнюка в рамках уголовного дела о производстве, сбыте и пересылке наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ранее бизнесмен был дважды заочно арестован в России по другим уголовным делам. Так, в августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в выводе из РФ более 37 миллиардов рублей. В 2017 году Плахотнюка также заочно арестовал Басманный суд Москвы.