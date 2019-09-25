Министр экономики: У государства был похищен как минимум миллиард лей

Министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан утверждает, что на протяжении 100 дней, прошедших с момента его вступления в должность, он работал над раскрытием схем, существующих в Moldtelecom, на Железной дороге, в НААТ, Крикова или Metalferos. По словам министра, у государства был похищен, как минимум, один миллиард леев, передаёт IPN.

„Для достижения реального экономического роста абсолютно необходимо раскрыть схемы, в результате которых государство было обворовано, демонополизировать сектора экономики для расширения доступа предпринимателей к рынку, обеспечить управление государственными и частными предприятиями”, - заявил министр в контексте презентации премьер-министром Майей Санду отчёта о первых 100 днях работы кабмина.

По словам Брынзана, на тех государственных предприятиях, которые управлялись ненадлежащим образом, администраторы были уволены и назначены временно исполняющие их обязанности. Также объявлены открытые конкурсы на замещение должностей директоров Red Nord, Почты Молдовы, порта Унгень и MoldATSA.

Аудит в Moldtelecom выявил ряд нарушений, в частности, использование средств компании для спонсирования политической деятельности ДПМ. Вадим Брынзан сообщил об аннулировании ряда пагубных контрактов, заключённых в ущерб учреждению.

Через Железную дорогу Молдовы государство ежегодно обворовывали примерно на 500 миллионов леев, утверждает министр. Для демонополизации и деполитизации предприятия подготовлен новый закон в области железнодорожного транспорта.

В отношении Metalferos Вадим Брынзан сообщил, что он разработал и представил на утверждение пакет законов, направленных на демонополизацию предприятия и либерализацию рынка экспорта металлолома. В конце октября состоится внеочередное собрание акционеров Metalferos, на котором будет избрано новое руководство предприятия. Затем будет проведён аудит.

Вадим Брынзан рассказал и об увеличении грантовой составляющей для малых и средних предприятий, а также об ускорении диалога с Румынией по поводу снижения тарифов на роуминг с января 2020 года. По словам Брынзана, он обнаружил целый ряд пробелов в строительной сфере, и потому предложил изменить законодательство, чтобы уменьшить количество незаконных построек и повысить качество строительства. Подписаны контракты с партнёрами по развитию на ремонт четырёх дорожных коридоров, профинансирован ремонт дорог местного значения.

Вадим Брынзан добавил, что в настоящее время проводятся работы по подключению Arena Chișinău к электросетям, водопроводу и канализации. Процесс должен завершиться к концу октября, когда планируется закончить строительство. По словам министра, самая большая проблема связана с доступом к Арене, а также с тем, что план развития данного объекта отсутствует.