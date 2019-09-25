Санду попросила Додона предоставлять консолидированную позицию власти на выступлении в ООН

Премьер-министр Майя Санду утверждает, что попросила главу государства Игоря Додона поехать на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, потому что члены правительства слишком заняты текущими делами.

«Его попросили туда поехать. Правительство – очень занятое учреждение. Я предпочла поехать в Вашингтон, чтобы обсудить конкретные проекты с нашими партнерами там, и, очевидно, – в Брюссель, чтобы говорить о конкретных проектах», – отметила Санду.

По словам премьера, она отказалась от поездки на Генеральную Ассамблею ООН, отдав предпочтение обсуждению текущих проектов с западными партнерами. Глава исполнительной власти предупредила Игоря Додона о том, что он не должен делать в Нью-Йорке заявлений, которые не отражают консолидированную позицию власти и могут вызвать критику в обществе, особенно в отношении приднестровского региона.

«В случае, если президент Додон выступит с заявлениями, не отражающими позицию правительства и особенно позицию блока ACUM, мы откажемся от этих заявлений, в том числе и тех, что касаются вывода [российской] армии и боеприпасов из приднестровского региона. Мы всегда говорили прямо и настаивали, в том числе на встречах с представителями Российской Федерации, о том, что армия и боеприпасы должны быть отозваны», – сказала Майя Санду после представления отчета за 100 дней деятельности правительства.

Напомним, что Игорь Додон отправился с недельным визитом в США. Президент планирует выступит с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

«Я расскажу о проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом», – отметил глава государства.

Семьдесят третья сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 18 сентября 2018 года в 15.00 в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке. По данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, в ней примут участие 196 делегаций – в их числе 91 глава государства, шесть вице-президентов, 45 глав правительств, пять вице-премьеров, 44 министра. На полях сессии запланированы около 630 различных встреч. А также порядка 360 параллельных мероприятий: около 50 из них – по вопросам климата, менее 30 – по различным конфликтам.