Цены на Центральном рынке: сколько стоят основные продукты питания

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Общество
Журналисты PUBLIKA.MD побывали на центральном рынке и узнали цены на основные продукты питания.
Килограмм картофеля можно купить за 9-10 леев, лук - 7 леев, чеснок - около 40 леев.
В разгар осени цены на сезонные овощи остаются довольно высокими. Помидоры стоят до 20 леев, а огурцы от 12 до 16 леев.
Цена болгарского перца варьируется от 13 до 25 леев за килограмм. Баклажаны, морковь и свекла - по 8 леев.
Сезонные фрукты можно купить по приемлемым ценам. Килограммам молдавского винограда стоит около 20 леев, а цены на грецкие орехи варьируются от 150 до 200 леев.
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