Дневной сон снижает риск инфаркта и инсульта, - ученые

Ученые из Лозаннского университета изучили связь между дневным сном и риском возникновения инфаркта.

В исследовании, которое длилось более пяти лет, приняли участие около трех с половиной тысяч человек в возрасте от 35 до 75 лет. Оказалось, что люди, которые 1-2 раза в неделю выделяли до 1 часа на дневной сон, на 48% реже страдали от инфаркта или сердечной недостаточности. Причем, даже непродолжительный отдых – около 30 минут – способен защитить от опасных недугов. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Heart.

Следует отметить, что инфаркты и инсульты относятся к одним из самых опасных заболеваний, и с каждым годом они становятся всё «моложе» и «моложе» - средний возраст приступов у людей снизился до 40 лет.

В то же время исследователи не выявили подобной связи у людей, которые спали днем чаще и дольше.

- Ранее уже сообщалось, что определенные модели сна связаны с рядом хронических заболеваний. Некоторые, но не все, из этих связей будут отражать влияние хронической болезни на сон, а не наоборот. Часто трудно понять, что есть причина, а что следствие, особенно когда некоторые серьезные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, могут проходить без симптомов в течение десятилетий вплоть до критического осложнения, такого как инфаркт, - прокомментировал результаты исследования Стивен МакМахон из Оксфордского университета, эксперт по сердечно-сосудистым заболеваниям.

По мнению экспертов, длительный дневной сон может быть следствием определенного заболевания, поэтому рекомендуется регулярный ночной сон, здоровое питание и физическая активность.