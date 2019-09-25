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Легендарный молдавский артист вынужден зарабатывать себе на жизнь торговлей на рынке
25.09.2019

Грустное окончание великой карьеры.

Музыкальная группа "Норок" известна всем без исключения молдаванам, но бурные перемены, произошедшие в нашей стране в конце прошлого века, затронули и артистов. Сегодня многие из тех, кого боготворили в прошлом, вынуждены заниматься чем попало, лишь бы прожить. Не стал исключением и Александру Казаку, бывший гитарист группы "Норок".

Скоро, 7-го ноября, ему исполнится 70 лет, однако юбилей он встретит, скорее всего, за прилавком - Казаку торгует на рынке фруктами и картофелем, дабы выжить. Его увидел там один из кишиневских муниципальных советников, узнавший великого музыканта:

- Это Великий Артист Легендарной Группы «НОРОК» Александру Казаку. Мы встретились сегодня на рынке в Кишиневе. Вот так человек зарабатывает себе на жизнь. Грустно… Это очень грустно...», - поделился советник, слова которого приводит портал noi.md.


 
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