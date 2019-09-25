Адвокат Ион Крецу: Миллиард был украден Плахотнюком через Шора

Ион Крецу, адвокат бизнесмена Вячеслава Платона утверждает, что миллиард долларов из банковской системы был украден бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком через бывшего примара Оргеева Илана Шора. Адвокат утверждает, что пришел к такому выводу после изучения 50% денежных оборотов. По его словам, „то, что украл Плахотнюк, было инкриминировано Платону”. Заявления были сделаны в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8, передает IPN.

„Это самое большое доказательство - обороты. Если вы обвиняете Платона, будьте добры и покажите обороты. Но обороты не представлены в рамках дела. Мы представляем оборот и показываем, что деньги не идут к Платону, они идут совсем в другое место. Вот, расследуйте, смотрите дальше, куда идут деньги - в компании Шора”, - заявил Ион Крецу.

По его словам, прокуроры ссылались в суде только на заявления Илана Шора, но доказательства не основывали на денежных оборотах. „Из денежных оборотов, которые у меня есть, 40 миллионов долларов были получены наличными из Unibank. Утверждается, что они были выведены человеком из Российской Федерации, который никогда не был в Молдове. Сначала его обвинили в деле Филата, после этого с него сняли обвинения, теперь обвиняют в деле Платона”, - заявил адвокат.

Ион Крецу отметил, что в деле прямо указано, что деньги были получены лично, даже если было доказано, что этот человек никогда не был в Республике Молдова. Адвокат утверждает, что Национальный центр по борьбе с коррупцией был в курсе всех сделок, совершаемых в банковских учреждениях, но не действовал. „Элементарно, они не заслушали ответственного лица из банка, который выдал такую сумму денег. Они хотели, разными способами, свалить вину за кражу денег на кого-то - сначала на Филата, а затем на Платона”, - пояснил адвокат.

Адвокат говорит, что из сделок, которые он изучал, ясно видно, что около 10 компаний, через которые переводились деньги, управлялись одним водителем Илана Шора.

Ион Крецу отметил, что с тех пор, как стал адвокатом бизнесмена и бывшего депутата Вячеслава Платона, имеет кошмарную жизнь. По его словам, за ним следили днем и ночью, в офисе, дома, на дороге машинами, находящимися в подчинении Министерства внутренних дел. Он сбежал из страны, потому что узнал информацию о том, что его собираются арестовать. Несколько дней назад он вернулся в страну.

Бизнесмен, бывший депутат Вячеслав Платон был задержан в июле 2016 года за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, из-за чего банку Banca de Economii был нанесен ущерб более чем на 800 млн. леев. Он был приговорен к 30 годам лишения свободы по двум уголовным делам и отбывает наказание в тюрьме.