В Кишинев больше не тянет: Бывшие граждане, приехав в Молдову на время, только критикуют ее, их здесь больше ничего не держит

Неужели их не радуют больше ни родители, ни друзья, ни знакомые с детства вкусы еды.

Мигранты - нет-нет, а приедут разок-другой на покинутую ими родину. Ведь им так не хватает родных глазу мест – пусть и замусоренных, вкусов – пусть из порошкового молока, родителей, близких и друзей, которые все еще живут в Молдове. Как не старайся в другой стране сделать плацынды, а они хоть немного, но не те. По себе знаю.

Вот и набегают в летние отпуска и на Пасху толпы новых иностранцев, точнее бывших наших. Они слетаются с разных сторон света, но вернувшись на родину даже на чуток, только ругают ее.

На днях приехала знакомая, обосновавшаяся в Калининграде. Да, это Россия, но большинство россиян считает, что в этой области – бывшем Кенигсберге – даже законы другие, нежели в федерации. Европа! По словам переселенки, в Кишиневе ее больше ничего не держит. Это вывод после четырех лет работы в России и четырех отпусков в Молдове.

«Я две недели тут планировала пожить, но начала страдать на второй день», - сказала она. Все ей тут не то и на каждом шагу деградация и упадок.

«Так хочу назад к ровным тротуарам и к многоэтажкам, окрашенным в яркие цвета. За два дня быстро надоела вот эта вся серая и мрачная Ботаника», - ноет девушка.

Неужели ее не радуют больше ни родители, ни друзья, ни знакомые с детства вкусы еды?

Представляете, не радуют! Пока предыдущая власть придумывала яркие лозунги на тему «вернем трудовых мигрантов в Молдову», трудовые мигранты успели превратиться в эмигрантов. Они нашли свои вкусы и ровные дороги далеко от мест, где родились.

Приезд в отпуск бывших соотечественников, даже тех, кто сохранил паспорт РМ, превращается для них в грустное путешествие. На новой родине ностальгия по старой родине, а приехав в Молдову, снова тянет туда, где теперь дом.

«Город хереет на глазах», - делится впечатлениями приехавшая из Вены наша землячка. – «Еще в прошлом году приезжала и думала: ну, куда уж хуже. А сейчас смотрю – вот, можно и хуже. Кишинев становится уродливым и запущенным».

Эмигранты перестали стесняться нелестных выражений про наш город и страну. Им все плохо. Оно и понятно, иначе не было бы смысла им уезжать. Но почему-то до власть имущих (правда, пока не до всех) медленно доходит, что эмигрантов надо оставить в покое, а заняться городом.

Это не эмигрантов надо переделывать, чтобы люди оставались жить в стране. Это со страной, со столицей надо что-то делать, чтобы остались те, кто еще тут живет.

А ругать Молдову переселенцы не перестанут никогда, даже если страна вдруг расцветет. Эмигрант не будет хвалить то место, откуда свалил. Злоба на родину дает силы держаться на плаву на новой родине. Без критики Молдовы и поучений оставшимся не будет смысла рвать жилы в другой стране. Там хоть и ровные тротуары, и дома окрашены в яркие цвета, а крутиться и выживать приходится так же, как и нам.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО