Посольство России в Молдове предупредило граждан о необходимости наличия медицинской страховки

Дипмиссия выступила с заявлением из-за участившихся несчастных случаев.

Посольство Российской Федерации в Республике Молдова призывает выезжающих за рубеж туристов ответственно относится к медицинскому страхованию.

- Регулярно фиксируем случаи, когда наши соотечественники, особенно те, кто находится в одиночной поездке, попадают в крайне затруднительное положение в случае отсутствия страхового полиса. Экстренная помощь, упорядоченная международным соглашением, оказывается гражданам России в Молдавии бесплатно, однако при переводе пациентов в стационар начинает действовать принцип оплаты медицинских услуг, - говорится в заявлении посольства.

- Как правило, после инцидентов, требующих госпитализации в реанимации, возникает необходимость восстановительного периода больных, который может растянуться на длительный срок, что подразумевает значительные финансовые затраты.

Дипмиссия поблагодарила молдавских врачей и, в частности сотрудников НИИ Неврологии и нейрохирургии Кишинева, за их профессионализм и проявленное неравнодушие к гражданину России, проходившему лечение в их учреждении в августе – сентябре с.г. Ситуация с его реабилитацией и перелётом в Российскую Федерацию находится в фокусе внимания Посольства.

ЛИДИЯ ТКАЧ