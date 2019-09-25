Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой - в Молдове

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Газ в Молдове тоже будет.
Игорь ДОДОН, президент Молдовы:
"Сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой, где Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой"
Дмитрий КОЗАК, вице-премьер РФ:
"У нас достаточно оптимизма, чтобы сказать, что поставки газа будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдовой»
Владимир ВОРОНИН, глава ПКРМ:
«Политик, которому нечего скрывать, не должен бежать из страны, потому что деятельность политика не заканчивается, когда он оказался в оппозиции или когда истек срок его полномочий».
Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, председатель Правления Европейского банка развития:
«Я проехал по Кишиневу, только три слова на русском увидел: доставка и швейцарские часы. В немалой степени виновата в этом сама Россия. Мы до того дошли, что у нас модератор – американец. Мы что, исповедуемся по-английски?»
Тим КЕРБИ, модератор:
«Как только будет забыт русский, это конец, не восстанавливается. Пока у нас есть международный русский язык для общения между странами, нам надо защищать. Жалко, что Россия игнорирует этот факт, создает мало фильмов, печатает мало тетрадей, - отметил американе
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