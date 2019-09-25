Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой - в Молдове

Газ в Молдове тоже будет.

Игорь ДОДОН, президент Молдовы:

"Сегодня с уверенностью можно говорить, что идет перезагрузка отношений на всех уровнях. Я сделаю все возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился, мы обязаны стать той площадкой, где Запад и Восток увидят мостик - пока что хрупкий и непростой"

Дмитрий КОЗАК, вице-премьер РФ:

"У нас достаточно оптимизма, чтобы сказать, что поставки газа будут. Мы работаем над продлением контракта с Республикой Молдовой»

Владимир ВОРОНИН, глава ПКРМ:

«Политик, которому нечего скрывать, не должен бежать из страны, потому что деятельность политика не заканчивается, когда он оказался в оппозиции или когда истек срок его полномочий».

Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, председатель Правления Европейского банка развития:

«Я проехал по Кишиневу, только три слова на русском увидел: доставка и швейцарские часы. В немалой степени виновата в этом сама Россия. Мы до того дошли, что у нас модератор – американец. Мы что, исповедуемся по-английски?»

Тим КЕРБИ, модератор:

«Как только будет забыт русский, это конец, не восстанавливается. Пока у нас есть международный русский язык для общения между странами, нам надо защищать. Жалко, что Россия игнорирует этот факт, создает мало фильмов, печатает мало тетрадей, - отметил американе