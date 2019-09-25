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Экономика
На Украине открывается паромная переправа, сокращающая путь до Молдовы на 200 километров
25.09.2019

Переправа Орловка (Украина) - Исакча (Румыния), которая соединит по реке Дунай украинский и румынский берега, прошла тестовое испытание.

Паромная переправа Орловка (Украина) - Исакча (Румыния), которая соединит по реке Дунай украинский и румынский берега, прошла тестовое испытание. Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, пограничники приняли участие в тестовом испытании работы пункта пропуска «Орловка».

- Первых 20 человек и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу Украины пограничники Измаильского отряда, - сообщил Перегняк.

По его словам, оформление граждан и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек. Пограничники еще раз протестировали работу технических средств пограничного контроля, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Переправа скоро должна открыться (Фото: ГПСУ).

В тестовом переходе приняли участие мэр города Измаил Андрей Абрамченко, глава уездного совета Тулча Хорио Теодореску, мэр Исакчи Анастасе Морару, представители инвесторов, таможенной и пограничной служб Украины и Румынии.

Как отметил Теодореску, переправа станет важной «точкой» соединения между двумя государствами и даст положительный экономический результат, в частности, для округа Тулча. Переправа также сокращает маршрут до Молдовы и на север Украины примерно на 200 км, что для автомобильного транспорта имеет большое значение.

По словам заместителя председателя Одесского областного совета Юрия Димчогло, тесты подтвердили полную готовность гидротехнических сооружений с обеих сторон до приема и отправления грузопассажирских паромов. С украинской стороны также протестирована работа систем и оборудования пограничного и таможенного контроля в пункте «Орловка».

Полное открытие переправы состоится после окончательной готовности оборудования таможенных и пограничных служб Румынии. Предполагается, что на переправе будут работать 4 парома. Стоимость проекта составляет 12 млн евро.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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