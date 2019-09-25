Как не болеть осенью: Крепкий иммунитет ­ надежная защита от сезонных болячек

Как известно, при низком иммунитете любой болячке легче зацепиться.

Правда, как-то верится с трудом, что лето так быстро пролетело и начался новый учебный год, на работе снова авралы, а на улице с каждым днем становится все холоднее. С трудом верится и в то, что теперь ваша кроха с огромным ранцем каждое утро убегает в школу, а по вечерам вместо привычных мультфильмов — уроки. Как и трудно поверить в то, что ваш ребенок теперь выпускник и впереди его ждет очень насыщенный год.

Собственно, как и вас. Ведь, не будем лукавить, прекрасной половине человечества приходится непросто, и необходимо много сил, чтобы совмещать работу, воспитание детей и заботу о семье.

Осень для всех - непростая пора. От стрессов, переутомления, перенапряжения не застрахованы даже школьники, не говоря уже о взрослых. Да и переменчивая погода только подливает масла в огонь, ухудшая настроение и самочувствие. Все это подрывает наш иммунитет.

А, как известно, при низком иммунитете любой болячке легче зацепиться.

Как укрепить иммунитет, чтобы не слечь в начале осени с болячками

Научно доказано — стресс снижает иммунитет. Это наш первый щит и барьер для инфекций.

Иммунитет формируется с помощью антител, которые состоят из аминокислот. Аминокислоты просто незаменимы не только для детей, но и для всех нас, они должны поступать в организм в достаточных количествах вместе с необходимыми витаминами, которые способствуют их усвоению. Восполнить недостачу незаменимых аминокислот поможет сбалансированный комплекс MekoMORIVITAL F.

Для взрослых и детей

MekoMORIVITAL F помогает противостоять простудным заболеваниям, так как в его состав входит аминокислота лизин, которая способствует укреплению иммунитета, препятствует развитию вирусных инфекций и, в частности, дает отпор вирусу герпеса, а также способствует формированию неспецифического иммунитета к вирусным респираторным заболеваниям. Согласитесь, это немаловажно, ведь осенью также значительно снижается иммунитет, и подцепить простуду или ОРЗ проще простого!

MekoMORIVITAL F улучшит психоэмоциональное состояние благодаря наличию аминокислоты триптофан, которая образует утром гормон серотонин - естественный релаксант («гормон счастья и радости») - повышает уровень работоспособности, стимулирует познавательную активность (в том числе в стрессовых ситуациях).

MekoMORIVITAL F уменьшит беспокойство, раздражительность, снимет усталость, он придаст сил и бодрости, а вечером и ночью из триптофана вырабатывается гормон сна - мелатонин, который помогает легко и быстро заснуть, позволяет полноценно выспаться и отдохнуть за более короткое время и восстановиться организму.

Даже при лечении антибиотиками и противовирусными препаратами MekoMORIVITAL F оказывает неоценимую помощь, потому что в нём есть аминокислота метионин, которая снижает негативное влияние на печень и на организм в целом.

Также немаловажно то, что в состав MekoMORIVITAL F входит незаменимая аминокислота фенилаланин, уменьшающая боль, улучшающая память и работоспособность.

MekoMORIVITAL F – это эффективное профилактическое средство, оно улучшает общее состояние, обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, оказывает надежную поддержку организму в период интенсивных физических и психических нагрузок.

Принимая MekoMORIVITAL F, можно значительно укрепить иммунитет, а, как следствие, улучшить качество жизни: избавиться от усталости, раздражительности, стресса, частых простуд.

Наш организм надежно защищен лишь тогда, когда аминокислоты вместе с витаминами поступают ежесуточно и в достаточном количестве. Поэтому прием комбинированного препарата MekoMORIVITAL F – эффективный способ решения проблемы.

MekoMORIVITAL F могут принимать взрослые: 1-2 капсулы в день. А детям (с 6 лет) рекомендуется прием одной капсулы в день во время или сразу после еды, с достаточным количеством воды.

MekoMORIVITAL F не имеет противопоказаний и отпускается без рецепта в любой аптеке.