Экономика Турецкая сторона профинансирует создание молочной фермы в Гагаузии Турецкие предприниматели готовы вложиться в молочную ферму в Гагаузии. На сайте Главного управления агропромышленного комплекса гагаузской автономии сообщается о встрече специалистов этого ведомства с предпринимателями из Турции. Участники встречи пришли к выводу, что открытие фермы поспособствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых выплат в местный бюджет. В процессе беседы были затронуты вопросы, касающиеся правовых аспектов финансовой поддержки со стороны государства и автономию Кроме того, специалисты Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии проинформировали о стимулировании инвестиций в оснащение и технологическое переоборудование животноводческих ферм, осуществленных на территории автономии.

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