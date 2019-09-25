Турецкая сторона профинансирует создание молочной фермы в Гагаузии

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Экономика
Турецкие предприниматели готовы вложиться в молочную ферму в Гагаузии.
На сайте Главного управления агропромышленного комплекса гагаузской автономии сообщается о встрече специалистов этого ведомства с предпринимателями из Турции.
Участники встречи пришли к выводу, что открытие фермы поспособствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых выплат в местный бюджет.
В процессе беседы были затронуты вопросы, касающиеся правовых аспектов финансовой поддержки со стороны государства и автономию
Кроме того, специалисты Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии проинформировали о стимулировании инвестиций в оснащение и технологическое переоборудование животноводческих ферм, осуществленных на территории автономии.
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