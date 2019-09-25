25 Сентября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Турецкая сторона профинансирует создание молочной фермы в Гагаузии
25.09.2019

Турецкие предприниматели готовы вложиться в молочную ферму в Гагаузии.

На сайте Главного управления агропромышленного комплекса гагаузской автономии сообщается о встрече специалистов этого ведомства с предпринимателями из Турции.

Участники встречи пришли к выводу, что открытие фермы поспособствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых выплат в местный бюджет.

В процессе беседы были затронуты вопросы, касающиеся правовых аспектов финансовой поддержки со стороны государства и автономию

Кроме того, специалисты Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии проинформировали о стимулировании инвестиций в оснащение и технологическое переоборудование животноводческих ферм, осуществленных на территории автономии.


 
Количество просмотров:
48
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.