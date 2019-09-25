В аэропорту были коридоры для тайного выезда из страны, заявление

Начальник Пограничной полиции Росиан Василой говорит, что в аэропорту Кишинева было несколько ворот, через которые можно было тайно покинуть страну, не проходя паспортный контроль.

Заявление было сделано в эфире передачи «Cutia Neagră» с Марианой Рацэ на канале TV8, сообщает Știri.md.

Где были эти три выхода?

Зона старого аэропорта, где расположены все склады магазинов беспошлинной торговли: «Это зона доступа, которая не контролировалась Пограничной полицией, что противоречит закону. Таковы были указания некоторых политиков в Республике Молдова. В данном случае я не знаю, кто именно давал эти указания», — прокомментировал Василой.

Зал официальных и VIP делегаций;.

Зона, через которую проходят все граждане Республики Молдова;.

Так называемый «восточный» контрольно-пропускной пункт, который находится за бывшей военной эскадрой, недалеко от Сынжеры.

Василой утверждает, что этими коридорами пользовался не один человек, а группа людей, близких к прежнему режиму. Эти зоны контролировались видеокамерами, но запись хранилась только в течение 12 дней, а системой видеонаблюдения управляли не представители государства, а компания «Avia Invest», взявшая в концессию аэропорт.