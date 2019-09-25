Партию «Шор» требуют исключить из парламента, Плахотнюка – лишить наград

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Депутаты Мария Чобану и Стела Макарь из блока ACUM обратились к министру юстиции с запросом - исключить из парламента партию «Шор», Плахотнюка – лишить наград.
Такое требование мотивировано тем, что «почти все депутаты фигурируют в отчетах Kroll, а сам основатель и лидер одноименной партии Илан Шор является одним из главных бенефициаров украденного миллиарда».
Помимо этого, депутаты потребовали от президента Молдовы Игоря Додона лишить беглого олигарха Владимира Плахотнюка государственных наград, и, в первую очередь, Ордена Республики.
- Он отец-основатель захваченного государства Республика Молдова, он политик, узурпировавший государственную власть, – говорится в запросе депутатов Марии Чобану и Стелы Макарь из блока ACUM.
В июле 2014 года Владимир Плахотнюк был награжден Орденом Республики тогдашним президентом Республики Молдова Николаем Тимофти.
Награда была присуждена «за решающий вклад в достижение главной цели внешней политики Республики Молдова – политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом».
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