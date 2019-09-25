У Молдовы украли 6 миллионов леев за один «присест»

Продолжается расследование по факту внесения недостоверных данных в официальные документы парламентским должностным лицом.

В прокуратуре сообщают, что в следствии совершенных им действий госбюджету был нанесен ущерб почти в 6 миллионов леев для. Если конкретно, что внесенные этим чиновником изменения в закон способствовали почти двукратному сокращению расходов на содержание казино в течение полугода.

На основании собранных доказательств, спустя менее двадцати дней после представленного парламентом уведомления, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и уже направила дело в суд.

Правда, в 2015 году этот чиновник избежал наказания, но прокуроры обжаловали данное решение суда, и поэтому дело дважды передавалось на повторное рассмотрение.

В сентябре 2019 года парламентского сотрудника обязали вернуть в государственный бюджет сумму почти в 6 миллионов леев . Осужденный чиновник вправе обжаловать приговор в Высшей судебной палате.

Известно, что этот госслужащий изменил содержание парламентской стенограммы от 15 июля 2010 года, отредактировал и распечатал на листах окончательный текст Закона № 176 от 15 июля 2010 года, который предусматривал, что «для содержания казино до 6-ти столов включительно сумма налога составляет 180 000 леев на каждый игровой стол, а начиная с 7-го стола размер налога составляет 360 000 леев».

Таким образом, в течение полугода указанная цена была снижена вдвое. Кроме того, служащий изменил также и дату вступления закона в силу.

Иными словами, все эти незаконные изменения привели к появлению закона в иной формулировке, нежели та, что была одобрена депутатами в парламенте.