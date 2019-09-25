Румынский ведущий раскритиковал молдавских певцов с «непонятными песнями»: «не выношу их»

Румынский телевизионный и радиоведущий Шерубан Хуйду критикует молдавских исполнителей эстрады. Он опубликовал пост в соцсетях, в котором высказал свое недовольство качеством музыки и исполнителей из Республики Молдова.

Сейчас ведущий изменил текст, но изначально публикация имела несколько другой окрас, гораздо более уничижительный. В том числе, была упомянута и молдавская публика, которой «все это» нравится и она наслаждается «всем этим».

- Мне нет никакого дела до музыки из-за Прута. Но допустите, что появилось 10 групп «O-zone» на пике их популярности. Я не знаю, если это только моя проблема, но не выношу песни с непонятными и бессмысленными текстами исполнителей из-за Прута.

Много лет назад впервые в Румынии я выпустил в эфир известной радиостанции песню Сarla’s Dreams. Теперь на всех радиоволнах слышны кошачьи мяуканья безголосых исполнителей, странные Ирины, которые ненавидят мужчин, и черт их всех поймет.

Люди, хватит – слишком много всего этого. Продюсерские музыкальные дома ведутся на запросы засранцев с радио. Не понимают, что все в точности до наоборот.

Лучший пример у вас на глаза: мне хватило храбрости выпустить в эфир Сarla’s Dreams, когда за них никто и двух монеток не давал. Ничего с тех пор не изменилось. Молодцы, - написал Шербан Хуйду на своей странице в соцсетях.

Из публикации становится вполне понятно, что румынский ведущий недоволен засилием «бессарабских исполнителей», которые, по его мнению, не способны уже привнести ничего нового, исполняют однообразные и бессмысленные песни.

Журналист «Блокнота Молдовы» попросил прокомментировать это заявление известную в Кишиневе радиоведущую и A&R агента Мару Петрову.

- На самом деле, после подобных публикаций уже даже не становится грустно или обидно за державу. И даже не смешно - попытка «хайпануть» на этой теме (а ничем иным, по моему мнению, это высказывание не обусловлено) откровенно провальная. Рефлекторно набегут защитники, возмутятся трепетные артисты, а продакшн и саундпродюсеры, грамотные авторы текстов и вокальных линий продолжат работать, двигаясь караваном. Все же мы знаем, чьим лаем начинается эта поговорка?

Говорить о том, что в Молдове нет шоу-бизнеса, эстрада «не вывозит» или все плохо, уже давно стало трендом. Всё у нас есть. Да, не в таких объемах, как хотелось бы. Да, не стремительными темпами. Но уже очень многие отечественные артисты пробуют себя в направлениях и стилях, популярных во всём мире. Если кто-то чего-то не расслышал или не понял... быть может, начать тогда следует с себя? - поделилась своим мнением Мару Петрова специально для «Блокнота Молдовы».

Естественно, в публикацию румынского ведущего слетелись как его сторонники, так и противники. После того, как многие встали в защиту исполнителей из Молдовы, Шеран Хуйду написал в комментариях:

- Вы меня не поняли. Они поют неплохо. Я имел в виду – когда все поют одинаково, тогда плохо, - попытался разъяснить свою позицию ведущий Шербан Хуйду.