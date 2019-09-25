Таубер назвала себя и Регину Апостолову “политическими заключенными”

Депутат партии “Шор” Марина Таубер заявила, что она и ее коллега по фракции Регина Апостолова являются политическими заключенными. Заявление прозвучало на акции протеста перед зданием Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривается ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения для подозреваемых депутатов.

Таубер говорит, что намерена “продолжить борьбу” вне независимости от сегодняшнего решения судей. В то же время она обратилась к международным партнерам Молдовы с просьбой отреагировать на их арест.

“Они забрали мой дипломатический паспорт, а сегодня в суде я отдам им свой паспорт, чтобы показать, что даже не думаю покидать страну”, – сказала депутат.

Позавчера Конституционный суд отклонил обращение трех депутатов от партии “Шор”, в котором они оспаривали снятие неприкосновенности со своих коллег по фракции Регины Апостоловой и Марины Таубер. Согласно заявлению КС, жалоба была отклонена как неприемлемая.

16 сентября врио генпрокурора Думитру Робу сообщил, что следствие располагает доказательствами причастности двух депутатов к банковскому мошенничеству. По его запросу парламентарии проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности с представителей партии “Шор” Марины Таубер и Регины Апостоловой. В тот же день их задержали в Оргееве. 18 сентября Таубер перевели под домашний арест на 30 дней.

У Регины Апостоловой во время общения с прокурорами ухудшилось самочувствие и ее госпитализировали. Она находится в отделении неврологии, под присмотром врачей и сотрудников НЦБК. Прокуроры требовали для нее 30 суток домашнего ареста. 19 сентября суд Чекан вынес решение поместить Апостолову под судебный контроль.