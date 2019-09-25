Майя Санду объявила об увеличении налогов (ВИДЕО)

Налоги будут увеличены. Об этом заявила премьер-министр Майи Санду в контексте предстоящих переговоров с Международным валютным фондом, на которых будет обсуждаться вопрос о расширении налоговой базы за счет увеличения числа налогоплательщиков.

"Все хотят одного - чтобы все платили налоги. Чтобы не было привилегированных, которые стоят в стороне и не платят налоги. У нас были ситуации с разными компаниями с большими деньгами, которые пользуются налоговыми льготами.

Мы хотим, чтобы все платили налоги, как гласит закон, и тогда у нас будет больше денег, и мы сможем больше инвестировать. Мы постараемся пойти по пути прогрессивного налогообложения, чтобы те, у кого больше денег, платили больше", - сказала Майя Санду в эфире передачи на канале Moldova 1.

Следует отметить, что ранее альянс ПСРМ-ACUM принял несколько спорных налоговых мер. Таких образом, законопроект был принят в окончательном чтении, который предусматривает удвоение ставки НДС для сектора HoReCa, налогообложение талонов на питание, а также повышение налога на загрязнение окружающей среды пластмассовыми продуктами на 50%.

В настоящее время все физические и юридические лица, за некоторыми исключениями, платят подоходный налог в размере 12%.