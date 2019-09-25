Весь мир съедется в Молдову, чтобы отведать украденный миллиард — он пахнет плациндами

Визитную карточку нашей страны — мамалыгу — может отодвинуть на задний план новое блюдо.

На месте главного офиса Banca de economii на улице Пушкина Кишинева появится ресторан La Placinta. Неизвестно, делал ли ставку владелец сети ресторанов Andy's Pizza и La Placinta Андрей Транга на некую символичность этого места или нет, но оно имеет все шансы стать главной молдавской достопримечательностью. Теперь жители и гости столицы могут поесть там, где был украден миллиард — событие, прославившее Молдову на весь мир.

А может в этом ресторане появится блюдо или плацинда под названием «Украденный миллиард»? И станет это блюдо новой визитной карточкой Молдовы, отодвинув мамалыгу на задний план.

Тем более, что атмосфера места будет располагать к беседам на актуальные для Молдовы темы: рейдерство, отжим бизнеса, кража миллиардов и аресты.

ЛИДИЯ ТКАЧ