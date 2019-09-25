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Андрей Нэстасе подал в отставку с должности министра внутренних дел
25.09.2019

Андрей Нэстасе подал в отставку с должности главы Министерства внутренних дел Молдовы. Отставка видного политика связана с его участием в предвыборной кампании на должность генерального примара Кишинева.

Объявление об уходе Андрея Нэстасе с поста главы министерства было сделано в начале заседания правительства. Отставка видного политика связана с его участием в предвыборной кампании на должность генерального примара Кишинева.

Также сегодня Лауренциу Хадыркэ был назначен государственным секретарем в Министерстве юстиции. Как сообщила министр юстиции Олеся Стамате, у новоиспеченного госсекретаря большой опыт работы на международном уровне, включая ОБСЕ.


 
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