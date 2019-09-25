Андрей Нэстасе подал в отставку с должности министра внутренних дел

Андрей Нэстасе подал в отставку с должности главы Министерства внутренних дел Молдовы. Отставка видного политика связана с его участием в предвыборной кампании на должность генерального примара Кишинева.

Объявление об уходе Андрея Нэстасе с поста главы министерства было сделано в начале заседания правительства. Отставка видного политика связана с его участием в предвыборной кампании на должность генерального примара Кишинева.

Также сегодня Лауренциу Хадыркэ был назначен государственным секретарем в Министерстве юстиции. Как сообщила министр юстиции Олеся Стамате, у новоиспеченного госсекретаря большой опыт работы на международном уровне, включая ОБСЕ.