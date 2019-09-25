Евгений Собор: И снова сумеречная серость и подковерные игры

Некая неопределенность наблюдается на политическом ландшафте Молдовы, и в прогнозах развития ситуации нет недостатка. Наша действительность – уныние, серость и скука. В пылу сражений с олигархией никто не задумывается о том, что бороться за демократию, достоинство и справедливость бессмысленно, если в остром дефиците духовные лидеры и интеллект. Борьбу возглавляет посредственность и серость, которая отвоевывает место под солнцем, а соответствующий фон создает «независимое телевидение».

Противно смотреть на всю эту телеговорильню, на политические тусовки тщеславных и амбициозных депутатиков-карликов, упивающихся собственной значимостью, хотя линия горизонта для них ниже плинтуса, там, где заканчивается личное «я». Понятия государственного управления, национального достоинства, патриотизма - за линией их горизонтишка. По телеящику озвучиваются тексты сумеречной серости, которая уверена, что обыватель все схавает. И телезрители уже смирились с этой серостью.

Почему в нашем политическом классе доминирует посредственность? Мне возразят, и я соглашусь, что серость в целом нормальное явление. Но вот беда: в политике она синоним застоя. И мы видим, как вымываются такие понятия, как долг, честь, патриотизм, как политики не зрят в корень, а удовлетворяются демагогическими объяснениями. Мы не забыли некоторые выходки главы МИДЕИ Нику Попеску, представителя серости во внешней политике. Столкнулись разные позиции - администрация президента и слабоватого министра, который действует по подсказкам внешних суфлеров и «либеральных ястребов».

Ряд заявлений, оценок за последние сто дней правительства Майи Санду приковали повышенное внимание экспертов, журналистов, и общественности. Все указывает на низкий профессионализм, низкий интеллектуальный уровень премьера. Почему у Майи Санду все еще не получается стать молдавской Маргарет Тэтчер, а у Игоря Додона – молдавским Вацлавом Гавелом?

Маргарет Тэтчер вернула Англии статус мировой державы. Она пользовалась симпатией народа, потому что оказалась единственным человеком, способным выполнить наказ англичан: остановить стремительный закат государства. Железная леди умудрилась превратить идею рыночного капитализма в успешную социальную модель. У нашего премьера есть все возможности последовать ее примеру. Но… пока не все получается. Хочу признаться, я верил и мечтал, что знаковые лидеры - Санду и Додон - оставят хороший след в истории Молдовы. Но есть и опасения.

Претензии к Санду в основном такие. Реформы воспринимаются значительной частью общества как несправедливые и непонятные, а обещанная демократия хромает. Санду – премьер для приближенных. Смущают ее высокомерие и излишняя амбициозность, недостаточно внятные намерения правительства, непоследовательность. Прошло сто дней – а ландшафт узнаваем, особенно в кадровой политике, куда перекочевали кумэтризм и личная преданность.

Вацлав Гавел, почитаемый как пророк Правды и Демократии, в собственной стране часто становился жертвой нападок желтой прессы. Игоря Додона как поборника нашей независимости и идентичности постигла та же участь. И в этом он сам виноват: не смог создать в стране такой управленческий корпус, который выполнял бы его политическую волю. Мы оказались в ситуации дефицита патриотов Молдовы в управлении страной.

Правда и любовь к Родине должны победить ложь и ненависть. Таким был девиз президента-диссидента Вацлава Гавела. В Молдове слово "патриот" стало ругательным. В политике есть множество искушений, которые могут деформировать. Беда Додона в том, что он не замечал таких политиков. Закончу еще одной фразой великого чеха: фальсифицированная история свободы нации не спасет, а подвергнет опасности. Но сомневаюсь, что слова этого Европейца с большой буквы дошли до ума и душ наших евроинтеграторов.

И все-таки я верю в способности Майи Санду и Игоря Додона взять на вооружение опыт Маргарет Тэтчер и Вацлава Гавела. «Правда и любовь к Родине должны победить ложь и ненависть». Эту фразу мог сказать только человек с добрым сердцем и с обостренным чувством любви к Родине и народу.

Остается трезво констатировать: правая и левая колонны в коалиции - вечные соперники. У них и впредь останутся разные взгляды на развитие страны. Но если и впредь будет такая неясность, то парламентские выборы неминуемы. Это лучше, чем политический туман посредственной элиты.

Евгений СОБОР